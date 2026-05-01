Bemutatjuk a leendő igazságügyi minisztert, Melléthei-Barna Mártont, Magyar Péter sógorát

Egy 2003 márciusában a Legal Business magazinban megjelent „Cash Cowboys” című cikkben is hasonlóan nyilatkoznak Soros és az ügyvédi iroda szoros kapcsolatáról, itt már a Soros Private Equity tanácsadójának nevezik a céget.

A cég 2020-ban hazánkról is készített egy jogi elemzést, amely arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország „Stop Soros” törvénye kriminalizálja a menedékkérőknek és „illegális” migránsoknak nyújtott segítséget, és ezzel sérti az uniós és nemzetközi emberi jogi normákat.

Az elemzés célja az volt, hogy tájékoztassa az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás során a bíróságot.

Melléthei-Barna Márton 2007-ben csatlakozott az Oppenheim Ügyvédi Irodához, amely gyakorlatilag a Freshfields magyarországi leányvállalata új köntösben. Magyar Péter ügyvédje az Oppenheimnél partnerként és az igazgatóság tagjaként tevékenykedett, és ő vezette az antitröszt és versenyjogi praxist, valamint a vizsgálati csoportot, 2009-ben pedig saját praxist nyitott.

Luxusiroda a rakparton

Az Ellenpont kiszúrta azt is, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara oldalán szerepel egy Bem rakparti aliroda is. Ablakából kiváló kilátás nyílik a Parlament épületére. Az ingatlan.com szerint a környéken bőven a budapesti átlag feletti, 2-5 millió forintos négyzetméterárak vannak.