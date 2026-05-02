„A drónokat a Belgorodi, Brjanszki és Kurszki területek, a Krím, az Azovi-tenger és a Fekete-tenger felett szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek elfogták és megsemmisítették” – közölte a minisztérium a Max Messenger alkalmazásban közzétett közleményében.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 2.
Az orosz–ukrán háborúban tovább eszkalálódnak a harcok: Oroszország több tucat ukrán drón lelövéséről számolt be, miközben Ukrajnát súlyos orosz támadások érték, és a diplomáciai fronton is egyre nagyobb a bizonytalanság a béketárgyalások elakadása miatt.
Ugyanezen a napon az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők kilenc óra alatt 100, az ukrán fegyveres erők (UAF) pilóta nélküli repülőgépét semmisítették meg.
Pénteken több mint 50 orosz sahiid drón támadta meg Ternopilt, több mint 20 felrobbant közülük, 12 áldozatról számoltak be.
„Ha drónokból, rakétákból vagy bármilyen gyanús tárgyból származó törmeléket lát, ne közelítse meg, ne érintse meg, ne próbálja meg mozgatni, és ne fényképezze le azokat közelről. Az ilyen törmelékek fel nem robbant robbanóelemeket tartalmazhatnak, és halálos veszélyt jelenthetnek” – hívta fel a lakosság figyelmét Szerhij Zjubanenko, a ternopili régió rendőrségének vezetője.
A The Kyiv Independent értesülései szerint
Steve Witkoff és Jared Kushner egyelőre nem terveznek kijevi látogatást, mivel Washington egyre szkeptikusabb az ukrajnai béketárgyalások eredményességével kapcsolatban.
A halogatás mögött több tényező áll: egyrészt az amerikai figyelem jelenleg az Iránnal kapcsolatos konfliktusra irányul, másrészt a tárgyalások hónapok óta holtponton vannak. A patthelyzet fő oka továbbra is a területi vita: Oroszország a teljes Donbász átadását követeli, míg Ukrajna a frontvonal befagyasztását tartja reális kiindulópontnak.
