Szabad-e fogyókúráztatni a gyereket?

Gyerekkorban is lehet adni súlycsökkentő gyógyszert

– Az elmúlt évek fontos változása, hogy mind felnőtteknél, mind gyerekeknél elérhetők a fogyástámogató gyógyszerek. Akár már hatéves kortól lehet ezeket adni. Ez rendkívül fontos vívmány, ugyanis ezek csökkentik a szövődményrátát, javítják a cukoranyagcserét. Ezek eredetileg cukorbetegség-kezelésre használt gyógyszerek. Azt fontos tudni, hogy ez nem egy komplex segítség, mert ezek „az étvágyat mérsékelik”, tehát például az izomtömeget önmagukban nem növelik, lelki nehézségeket nem oldanak meg, és csak addig hatnak, amíg valaki használja őket – magyarázza a doktornő, majd hozzáteszi: ha abbahagyják a gyógyszer adását, de közben nem alakul át az életmód, akkor sajnos ugyanúgy nagy eséllyel vissza fog állni az ideálisnál nagyobb súly. Azzal pedig érdemes számolni, hogy ha ezek mellett a gyógyszerek mellett nincsen meg a megfelelő fizikai aktivitás, akkor izomtömegvesztés is előfordulhat. A tudomány mára egyre pontosabban látja, hogy azok a komplex anyagcsere-változások, amik az elhízásnak a káros hatásait idézik elő, a zsírsejtekből felszabaduló különböző hírvivő molekuláknak a hatásain keresztül működnek, de az izomszövetnek is vannak hírvivő molekulái, amik befolyásolják az anyagcserét, és a két eltérő hírvivő molekula aránya az, ami a szövődmények alakításában részt vesz. Így egyfelől a cél a zsírszövet csökkentése, másfelől meg az izomtömeg növelése.

Az elhízás orvosi súlyosságának megítélésében van egy pontrendszer, az Edmonton-kritériumok, amelyek tartalmaznak két olyan tényezőt, amire talán elsőre nem gondolnánk. Az egyik a beteg mentális állapota, a másik a miliője, környezete. Itt meg kell vizsgálni, hogy esetleg depressziós-e a beteg, jellemző-e rá az érzelmi evés és kap-e támogatást a túlsúlya csökkentésében, vagy inkább bántják miatta. A környezetnek pedig azért van óriási szerepe, hogy mennyire tudja és mennyire képes támogatni a túlsúlyos érintettet – mondta el Gács Zsófia gyermekgyógyász-endokrinológus szakorvos.