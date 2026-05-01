gyermekelhízás egészségügyi világszervezet túlsúly Semmelweis Egyetemen

Minden ötödik gyereket érint a súlyos következményekkel járó betegség

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a felnőttkori elhízás világszerte több mint kétszeresére, a serdülőkori elhízás pedig négyszeresére nőtt 1990 óta. Gács Zsófia, gyermekgyógyász-endokrinológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Életmód Ambulanciájának vezetője válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire a témában.

2026. 05. 01. 6:20
A szakorvos szerint nem csak számít, amit megeszünk: az is az obezogén környezet része, hogyan tudjuk strukturálni a napot, van-e idő reggelizni, illetve hogy a délutáni edzések, különórák között tud-e enni a gyerek egészséges, tápláló ételt és a vacsora is fontos, hogy mennyire ér össze a lefekvéssel. 

A másik fontos befolyásoló tényező a mozgás. Van-e lehetőség például gyalog menni az iskolába vagy biciklivel, lehet-e az udvaron sportolni, milyen mozgásformákra van lehetőség a délutáni szabadidőben.

Az obezogén környezetbe tartozik a család is, például, hogy milyen étkezési szokásokat, rutinokat alakítanak ki, milyen minőségű és mennyiségű ételt esznek és fontos, hogy a családban milyen funkciói vannak az evésnek. Gyakori tapasztalat, hogy például egy vasárnapi ebédnél a nagycsaláddal, akár nagyszülőkkel kiegészülve, nem döntheti el a gyerek, hogy mit és mennyit eszik, nem „illik” visszautasítani vagy ételt hagyni a tányéron, és bizony ennek is lehet káros következménye.

A túlsúly lelki nehézségeket is okoz

Mind a szülők, mind a pedagógusok tapasztalják, hogy az átlagosnál nagyobb súlyú gyermekeket gyakran sértegetik, bántják a társai. A kortárs közösségben nagyon erős a túlsúly stigmatizáltsága. De sajnos nemcsak a társaktól érkezhet verbális abúzus, akár egy testnevelő, egy edző, de akár a gyermekorvos is fogalmazhat szerencsétlenül. 

A „le kellene fogyni” vagy a „miért nem fogyasztja már le a gyereket” típusú megjegyzések egyáltalán nem segítenek, így sem a túlsúlyos felnőtt, sem az elhízott gyermek szülője nem kap segítséget. 

Ebben a helyzetben úgy érződik, mintha az elhízott felnőtt vagy a gyermekét nem diétáztató szülő lenne a hibás. A szorongás és a depresszió is sajnos nagyobb gyakorisággal jelenik meg elhízott gyerekeknél vagy felnőtteknél – mondta Gács Zsófia doktornő.

Számos betegség rizikóját növeli a túlsúly már gyerekkorban is

A túlsúly és az elhízás sajnos gyerekkorban is okozhat már szövődményeket a szakorvos szerint, a cukoranyagcsere zavar, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, a máj szerkezetének a megváltozása, vagy légzési tünetek, esetleg reflux kialakulása. Alvás alatt megváltozott légzési mintázatot is okozhatnak a plusz kilók, kamaszkorban hormonális gondokat, bőrpanaszokat is és mozgásszervi problémákat is. Ez utóbbinál nem mindig könnyű eldönteni, hogy az oka az elhízásnak vagy a következménye. Hiszen egy mozgáskor panaszt okozó ortopédiai eltérés nehezítheti a aktivitást, ami súlygyarapodáshoz vezethet Gács Zsófia szerint. 

 



 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
