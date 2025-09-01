Helyi abszurdum: parkolóhelyekből autós mozi Hegyvidéken

– Bár parkolóhiány van a Hegyvidéken, Kovács Gergely úgy döntött, hogy a meglévő helyekből is elvesz egyszer-egyszer – most éppen egy autós mozi kedvéért a Böszi kert melletti parkolót üríti ki. Sok felháborodott megkeresést kaptam ezzel kapcsolatban a környéken élőktől – reagált Fonti Krisztina, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette:

a panaszos lakók is fizetik a brutálisan megemelt díjat, amelynek fejében a lakásuk közelében parkolhatnának.

Fonti Krisztina a lakossági egyeztetést hiányolja, továbbá félő, hogy azokat a járműveket el is szállíttathatja az önkormányzat, amelyek tulajdonosai nem tudtak arról, hogy szeptember első hétvégéjén nem parkolhatnak a Böszörményi úti parkolóban.

– Mi lenne, ha a polgármester végre nem vetítene, hanem a kerület valós problémáit, például a közterek karbantartását, az intézményi felújításokat, a vaddisznók problémáját vagy éppen a parkolási helyzetet igyekezne megoldani? Hiszen erre a munkára jelentkezett, nem pedig bohócnak – húzta alá a frakcióvezető.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy idén januártól minden olyan autósnak fizetnie kell éves parkolási díjat, aki az utcán kíván parkolni a saját otthona közelében. A lakossági várakozási hozzájárulás két gépjárműre kérelmezhető,

2025-től egy átlagos háztartásnak az első autó esetében ez 30 000/24 000 forintot, második autó esetében 75 000/60 000 forintot jelent parkolási övezettől függően.

Kovács Gergely kutyapártos polgármester a döntését azzal indokolta: akinek autója van, annak pénze is, tehát fizessen. A lakossági parkolásért ez évig kétezer forintot kellett fizetni, mindezt a tizenötszörösére emelték.

Megemlítendő: a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Kovács Gergely évi 120 millió forintért alkalmaz tanácsadókat, amire a költségvetésben nincsen fedezet. Ezt a pénzt tehát további adókból kell pótolnia a helyhatóságnak, ezért adóemeléseket vezetett be és csökkentette a kedvezményeket az önkormányzat.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)