Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Fonti Krisztina: Kovács saját zsebből fizesse ki a gigabírságot

Kovács Gergely polgármesterként egy évet se bírt ki törvénysértés nélkül, vállalja érte a felelősséget – jelentette ki Fonti Krisztina, a XII. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, miután lapunk megírta: ötvenmillió forintos rekordbírságot kapott a kutyapártos–momentumos vezetésű hegyvidéki önkormányzat. Ez a bírság a valaha kiszabott második legnagyobb összegű pénzbüntetés, az abszolút rekordot Kispest önkormányzata tartja.

Nagy Orsolya
2025. 10. 01. 10:51
Fonti Krisztina, (Forrás: Facebook)
Fotó: Orsolya Egressy
– Gigabírságot kapott a Hegyvidék Kovácsék súlyos törvénysértése miatt. A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) összességében 72 millió forintos gigabírságot szabott ki a kerületünkre. A hatóság megállapította, hogy tavaly decemberben közbeszerzés mellőzésével kötötték meg a közétkeztetési szerződést – írja bejegyzésében Fonti Krisztina, a XII. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Mint írja:

 a büntetésből ötvenmillió forintot a Hegyvidéknek, 22 millió forintot a vállalkozóknak kell megfizetnie.

– A pont egy évvel ezelőtti átadás-átvétel keretében külön, kiemelten is felhívtuk Kovács Gergely figyelmét arra, hogy a közétkezetés ügyében sürgősen közbeszerzést kell kiírnia. Ő azonban nem fogadta meg a tanácsunkat, nem írt ki közbeszerzést. Ehelyett utasította az egyik intézményét, hogy a közbeszerzés megkerülésével kössön szerződést. Az eredmény egy brutális bírság, érvénytelen szerződés, törvényszegés – emlékeztetett Fonti Krisztina. A frakcióvezető, korábbi alpolgármester arra is kitért: 19 év Fidesz vezetés alatt egyszer kellett fizetniük bírságot, háromszázezer forintot, amit a közbeszerzési szakértő fizetett ki, nem költöttek rá közpénzt.

BPM_20240609 (8) Kovács Gergő Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, 12. Kerület polgármestere 2024-től. Kétfarkú kuyapárt eredményváró est Budapest Magyar Nemzet 20240609 Kovács Gergő Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, 12. Kerület polgármestere 2024-től. Kétfarkú kuyapárt eredményváró est Budapest Magyar Nemzet 20240609 Bach Maté
Kovács Gergely polgármester (Fotó: Bach Maté)

– Javasolni fogom Kovácsnak, hogy a törvénysértés következményét ne közpénzből fizesse, hanem saját zsebből. 

Könnyű és népszerű volt kibicként bekiabálni és hazudozni. Mi, ahogy maga Kovács is elismerte a választás után, törvényesen jártunk el a közbeszerzések során. 

Kovács polgármesterként egy évet se bírt ki törvénysértés nélkül vállalja érte a felelősséget – zárta bejegyzését Fonti Krisztina.

Mint a Magyar Nemzet megírta: súlyos, ötvenmillió forintos bírsággal ünnepli Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) polgármester hivatalba lépésének egyéves évfordulóját. A Közbeszerzési Döntőbizottság összességében 72 millió forintos gigabírságot szabott ki a Hegyvidékre. A hatóság megállapította, hogy tavaly decemberben közbeszerzés mellőzésével kötöttek szerződést a közétkeztetésre. Emlékezetes, hogy Kovács Gergely és szövetségesei a fideszes vezetés közbeszerzéseinek támadásával nyert választást, amelyekről később elismerte, hogy nem voltak törvénytelenek. Ezért taktikát váltottak, Kovács megválasztása óta folyamatosan azzal hencegett, hogy ő olcsóbban köt szerződéseket, mint elődje, Pokorni Zoltán (Fidesz).

 Ezzel szemben a kutyapártos polgármester minden idők második legnagyobb, önkormányzatra kiszabott bírságát szedte össze, ennél nagyobb bírságot idáig csak Kispest önkormányzata kapott.

Az ügy előzménye, hogy két gyanús szerződést vizsgálatába kezdett a XII. kerületben a Közbeszerzési Hatóság döntőbizottsága, miután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt feltűnően kikerüli a közbeszerzési eljárásokat azzal, hogy feldarabolja a megbízásokat a közbeszerzési értékhatár miatt. A közétkeztetési feladatok ellátása és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása című szerződések esetében merült fel gyanú a törvénysértésre. Az utóbbi szerződés ügyében egymillió forint bírságot szabtak ki az önkormányzatra. 


Borítókép: Fonti Krisztina (Fotó: Facebook)

