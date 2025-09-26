Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

  • Elkerülték a közbeszerzési eljárást, bírságot kapott a kutyapárti vezetés Hegyvidéken
MKKP, Kovács Gergely, Hegyvidéki Önkormányzat, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP), Fonti Krisztina

Elkerülték a közbeszerzési eljárást, bírságot kapott a kutyapárti vezetés Hegyvidéken

A XII. kerületi önkormányzatra a Közbeszerzési Döntőbizottság azért szabott ki bírságot, mert a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására kiírt pályázatnál mellőzték a közbeszerzési eljárást. Kovács Gergely polgármester még egy évet sem töltött el hivatalában, máris több ügyben vizsgálják a gyanús eljárásokat.

Nagy Orsolya
2025. 09. 26. 5:05
– Egymillió forintra bírságolta a hegyvidéki önkormányzatot a Közbeszerzési Döntőbizottság, mert nem folytatott le közbeszerzést ott, ahol kellett volna. Közbeszerzés elkerülésére a Fidesz tizennyolc évnyi városvezetése alatt nem volt példa – hívta fel a figyelmet Fonti Krisztina, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Fonti Krisztina, (Forrás: Facebook)
Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP XII. kerületi frakcióvezetője (Fotó: Egressy Orsolya)

Megjegyzendő, Kovács Gergely (MKKP) korábban és polgármesterként is rendre bírálta a Pokorni Zoltán-féle fideszes vezetés közbeszerzéseit. Sőt, megválasztása óta azzal henceg, hogy

ő olcsóbban hajtja végre a közbeszerzéseket, mint elődje. Kiderült, hogy Kovács sokszor feldarabolja a közbeszerzéseket, amivel közbeszerzési határ alá tolja őket. Történt olyan is, amikor csökkentett tartalommal írt ki közbeszerzést, ezért lett olcsóbb az ajánlat.

Fonti Krisztina feltette a kérdést: Kovács Gergely közpénzből fizeti ki a saját jogsértő döntése miatti büntetést? Vagy megint hisztizni kezd, mint teszi az őt leleplező cikkek miatt?

A Magyar Nemzet már megírta, hogy két gyanús szerződést vizsgál a XII. kerületben a Közbeszerzési Hatóság döntőbizottsága, miután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt feltűnően kikerüli a közbeszerzési eljárásokat azzal, hogy feldarabolja a megbízásokat a közbeszerzési értékhatár miatt. A közétkeztetési feladatok ellátása és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása című szerződések esetében a közbeszerzési eljárás mellőzését vizsgálja a hatóság.

Az önkormányzatnál a közbeszerzési értékhatár miatt a parkolást például hatfelé szedték, és a közbeszerzési törvényben szereplő értékhatárt hatszorosan meghaladó mértékben kötöttek szerződést.

A polgármester azzal a Komunáldata nevű szolgáltatóval állapodott meg, amelyet a tavaly nyári interjúi során megnevezett, mint jövőbeni szolgáltatót.

Mint akkor mondta, Ferencvárosban bevált cégről van szó. A kutyapárt társelnöke és Kovács Gergely élettársa, Döme Zsuzsanna a IX. kerület alpolgármestere és Baranyi Krisztina polgármester jobbkeze. Úgy tűnik, a hegyvidéki vezetés ugyanazokkal a cégekkel köt szerződést, mint a ferencvárosi.

A kutyapártos hegyvidéki városvezetésre többször rótt ki a hatóság büntetést szabálytalan közbeszerzési eljárás miatt, legutóbb a parkolási informatikai rendszer megrendelése miatt.

Kovács Gergely a közösségi oldalán azt bizonygatta, hogy az új szoftverrel a következő években jelentős összeget spórolhatnak meg. Azt viszont elhallgatta, hogy a szoftver nem tudja kezelni a korábbi szolgáltatások jelentős részét.

A helyzetet jól jellemzi, hogy az egyik bizottsági ülésen a kutyapárti–momentumos vezetés által felvett tanácsadó is fapadosnak nevezte az új szoftvert.

 


Borítókép: Kovács Gergely polgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Szánthó Miklós
idezojelekmigrációs válság

Csak egy rossz választás…

Szánthó Miklós avatarja

A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, ahogy tették azt Nyugaton.

