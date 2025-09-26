Elkerülték a közbeszerzési eljárást, bírságot kapott a kutyapárti vezetés Hegyvidéken

– Egymillió forintra bírságolta a hegyvidéki önkormányzatot a Közbeszerzési Döntőbizottság, mert nem folytatott le közbeszerzést ott, ahol kellett volna. Közbeszerzés elkerülésére a Fidesz tizennyolc évnyi városvezetése alatt nem volt példa – hívta fel a figyelmet Fonti Krisztina, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP XII. kerületi frakcióvezetője (Fotó: Egressy Orsolya)

Megjegyzendő, Kovács Gergely (MKKP) korábban és polgármesterként is rendre bírálta a Pokorni Zoltán-féle fideszes vezetés közbeszerzéseit. Sőt, megválasztása óta azzal henceg, hogy

ő olcsóbban hajtja végre a közbeszerzéseket, mint elődje. Kiderült, hogy Kovács sokszor feldarabolja a közbeszerzéseket, amivel közbeszerzési határ alá tolja őket. Történt olyan is, amikor csökkentett tartalommal írt ki közbeszerzést, ezért lett olcsóbb az ajánlat.

Fonti Krisztina feltette a kérdést: Kovács Gergely közpénzből fizeti ki a saját jogsértő döntése miatti büntetést? Vagy megint hisztizni kezd, mint teszi az őt leleplező cikkek miatt?

A Magyar Nemzet már megírta, hogy két gyanús szerződést vizsgál a XII. kerületben a Közbeszerzési Hatóság döntőbizottsága, miután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt feltűnően kikerüli a közbeszerzési eljárásokat azzal, hogy feldarabolja a megbízásokat a közbeszerzési értékhatár miatt. A közétkeztetési feladatok ellátása és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása című szerződések esetében a közbeszerzési eljárás mellőzését vizsgálja a hatóság.

Az önkormányzatnál a közbeszerzési értékhatár miatt a parkolást például hatfelé szedték, és a közbeszerzési törvényben szereplő értékhatárt hatszorosan meghaladó mértékben kötöttek szerződést.

A polgármester azzal a Komunáldata nevű szolgáltatóval állapodott meg, amelyet a tavaly nyári interjúi során megnevezett, mint jövőbeni szolgáltatót.

Mint akkor mondta, Ferencvárosban bevált cégről van szó. A kutyapárt társelnöke és Kovács Gergely élettársa, Döme Zsuzsanna a IX. kerület alpolgármestere és Baranyi Krisztina polgármester jobbkeze. Úgy tűnik, a hegyvidéki vezetés ugyanazokkal a cégekkel köt szerződést, mint a ferencvárosi.