Kovács Gergelyék leszavazták, nem kapnak bérkompenzációt a hegyvidéki köztisztviselők

– A nyilvánosságra került köztisztviselői béradatokból ismét egyértelműen kiderült, hogy pártkifizető hellyé vált az önkormányzat – hangsúlyozta Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A korábbi alpolgármester azt kifogásolja, hogy Kovács Gergely újonnan érkezett tanácsadói sok éve ott dolgozó kollégák illetményét jóval meghaladó fizetéseket vesznek fel hónapról, hónapra.

Felidézte: a hosszú évek óta az önkormányzatnál dolgozók döbbenten tapasztalták, hogy az újonnan felvettek fizetése sokkal magasabb, mint a régóta bizonyítottan kitűnő munkát végzőké. Azért, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, Fonti Krisztina több javaslatot is tett a képviselő-testület felé, többek közt azt kérte, hogy a polgármester november 30-ig készítse elő az önkormányzat idei költségvetésének módosítását a köztisztviselők bérkompenzációjához szükséges fedezet biztosítása érdekében. A jegyzőt is kérték, hogy dolgozza ki a hegyvidéki köztisztviselők előmeneteli rendjének szabályait. Az eljárásrend tartalmazza többek között azt is, hogy az illetmény megállapítása során milyen módon kell figyelembe venni a polgármesteri hivatalban dolgozóként eltöltött időt. Tartalmazza azt is:

amennyiben új munkatársat magasabb bérrel vesznek fel, mint amennyit a régebben itt dolgozó, hasonló végzettséggel és munkakörrel rendelkező munkatárs keres, akkor a régebben itt dolgozó munkatárs fizetése is emelkedjen.

Emellett az előterjesztés arra is kitért, hogy a polgármester 2025. szeptember 30. napjával a tanácsadói feladatokra irányuló megbízási, illetve egyéb szerződéseket mondja fel. Továbbá szüntessék meg az összes havi 150 ezer forintot meghaladó mértékű ál-célfeladatot, ami valós teljesítmény nélküli fizetéskiegészítésként szolgál.

– Ezek a javaslatok lehetővé tettek volna egy igazságosabb bérezési rendszert, amelyben az évek, évtizedek óta a kerületért dolgozók nem kerültek volna hátrányba a többnyire pártalapon kiválasztottakkal szemben. Ezt Kovács Gergely és a mögötte állók azonban ezt megakadályozták – ismertette Fonti Krisztina. A Magyar Nemzet megírta: bebizonyosodott, hogy párt-kifizetőhely lett a XII. kerületi önkormányzat, miután kiderült, hogy a polgármester jóval magasabb fizetést ad azoknak a hivatali munkatársaknak, akiket ő vett fel, a korábbi munkavállalók bérét pedig nem rendezték.

Az ügy akkor pattant ki, amikor az összes köztisztviselő fizetését kitette a hegyvidéki önkormányzat az internetre.

Később törölték, de így is óriási felháborodást okozott a hivatal dolgozói között. Kiderült, amit sokan beszéltek már: egy kiemelt tudású, régóta a kerületért dolgozó irodavezető bérének másfélszeresét is megkapja egy új irodavezető, de bárki más is, ha Kovács alkalmazta. Úgy tűnik, a kutyapárti–momentumos politikusok nemcsak a saját fizetésüket emelték többszörösére, de a megbízható klientúrára sem sajnálják a közpénzt a régi munkatársak rovására.