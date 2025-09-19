MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)Kovács GergelyFonti Krisztina

Kovács Gergelyék leszavazták, nem kapnak bérkompenzációt a hegyvidéki köztisztviselők

A kutyapártos–momentumos városvezetés leszavazta Fonti Krisztina (Fidesz–KDNP) bérkompenzációjáról szóló javaslatait a Hegyvidéken. Nyilvánosságra került, hogy Kovács Gergely, XII. kerületi polgármester (MKKP) kettős mércét alkalmaz a hivatali munkatársak között. Lapunk korábban megírta, hogy akit az új városvezetés alkalmazott, jóval magasabb bért kap, mint az, aki hosszú évek óta a XII. kerületi lakosok szolgálatában áll. Ezt szerette volna helyretenni a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, de Kovács Gergely és a mögötte álló képviselők ezt megakadályozták.

Nagy Orsolya
2025. 09. 19. 13:14
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A nyilvánosságra került köztisztviselői béradatokból ismét egyértelműen kiderült, hogy pártkifizető hellyé vált az önkormányzat – hangsúlyozta Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A korábbi alpolgármester azt kifogásolja, hogy Kovács Gergely újonnan érkezett tanácsadói sok éve ott dolgozó kollégák illetményét jóval meghaladó fizetéseket vesznek fel hónapról, hónapra.

Felidézte: a hosszú évek óta az önkormányzatnál dolgozók döbbenten tapasztalták, hogy az újonnan felvettek fizetése sokkal magasabb, mint a régóta bizonyítottan kitűnő munkát végzőké. Azért, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, Fonti Krisztina több javaslatot is tett a képviselő-testület felé, többek közt azt kérte, hogy a polgármester november 30-ig készítse elő az önkormányzat idei költségvetésének módosítását a köztisztviselők bérkompenzációjához szükséges fedezet biztosítása érdekében. A jegyzőt is kérték, hogy dolgozza ki a hegyvidéki köztisztviselők előmeneteli rendjének szabályait. Az eljárásrend tartalmazza többek között azt is, hogy az illetmény megállapítása során milyen módon kell figyelembe venni a polgármesteri hivatalban dolgozóként eltöltött időt. Tartalmazza azt is: 

amennyiben új munkatársat magasabb bérrel vesznek fel, mint amennyit a régebben itt dolgozó, hasonló végzettséggel és munkakörrel rendelkező munkatárs keres, akkor a régebben itt dolgozó munkatárs fizetése is emelkedjen.

Emellett az előterjesztés arra is kitért, hogy a polgármester 2025. szeptember 30. napjával a tanácsadói feladatokra irányuló megbízási, illetve egyéb szerződéseket mondja fel. Továbbá szüntessék meg az összes havi 150 ezer forintot meghaladó mértékű ál-célfeladatot, ami valós teljesítmény nélküli fizetéskiegészítésként szolgál.

– Ezek a javaslatok lehetővé tettek volna egy igazságosabb bérezési rendszert, amelyben az évek, évtizedek óta a kerületért dolgozók nem kerültek volna hátrányba a többnyire pártalapon kiválasztottakkal szemben. Ezt Kovács Gergely és a mögötte állók azonban ezt megakadályozták – ismertette Fonti Krisztina. A Magyar Nemzet megírta: bebizonyosodott, hogy párt-kifizetőhely lett a XII. kerületi önkormányzat, miután kiderült, hogy a polgármester jóval magasabb fizetést ad azoknak a hivatali munkatársaknak, akiket ő vett fel, a korábbi munkavállalók bérét pedig nem rendezték. 

Az ügy akkor pattant ki, amikor az összes köztisztviselő fizetését kitette a hegyvidéki önkormányzat az internetre. 

Később törölték, de így is óriási felháborodást okozott a hivatal dolgozói között. Kiderült, amit sokan beszéltek már: egy kiemelt tudású, régóta a kerületért dolgozó irodavezető bérének másfélszeresét is megkapja egy új irodavezető, de bárki más is, ha Kovács alkalmazta. Úgy tűnik, a kutyapárti–momentumos politikusok nemcsak a saját fizetésüket emelték többszörösére, de a megbízható klientúrára sem sajnálják a közpénzt a régi munkatársak rovására. 

Lapunk arról többször írt: Kovács Gergely kutyapártos polgármester évi több mint 120 millió forintot fizet ki tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből. Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része az MKKP és a Momentum politikusa. Kovács Gergely tavaly október 1-jén lépett hivatalba, azóta az önkormányzat tucatnyi tanácsadót és szakértőt alkalmazott megbízási szerződéssel vagy köztisztviselőként.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Kovács Gergely polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu