Botrány Hegyvidéken: a polgármester emberei jóval magasabb bérért dolgoznak

„Az összes köztisztviselő fizetését kitette a Hegyvidéki Önkormányzat az internetre. Aztán töröltette, de a szellemet már nem lehet visszagyömöszölni a palackba. Óriási a felháborodás a hivatalban. Azt kell mondanom, joggal” – jelentette ki Fonti Krisztina, a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Hozzáfűzte,

Kovács Gergely egyrészt felelőtlenül bánt a hivatali dolgozók adataival, másrészt ismét bebizonyosodott, hogy párt-kifizetőhelyet csinált a közhivatalból.

Kiderült, amit sokan beszéltek már: egy kiemelt tudású, régóta a kerületért dolgozó irodavezető bérének másfélszeresét is megkapja egy új irodavezető, de bárki más is, ha Kovács alkalmazta.

Úgy tűnik, a kutyapárti–momentumos politikusok nemcsak a saját fizetésüket emelték többszörösére, de a megbízható klientúrára sem sajnálják a közpénzt. A szakértelmet, a tapasztalatot, a felelősségteljes munkát viszont láthatóan nem becsülik – húzta alá a kormánypártok frakcióvezetője, aki korábban azt javasolta,, hogy legalább a minimálbér emelkedési mértékével emeljék a hivatalban dolgozó köztisztviselők bérét, ám ezt Kovácsék leszavazták.

Dől a pénz Kovács Gergely markából

A Magyar Nemzet többször írt arról, hogy Kovács Gergely kutyapártos polgármester évi több mint 120 millió forintot fizet ki tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből. Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része az MKKP és a Momentum politikusa, egyikőjük egy Pest megyei város önkormányzati képviselője is egyben. Kovács Gergely október 1-jén lépett hivatalba, azóta

az önkormányzat 13 tanácsadót és szakértőt alkalmazott megbízási szerződéssel vagy köztisztviselőként

– derült ki a KiMiTud online felületre feltöltött közérdekű adatigénylésre érkezett válaszból.

A haveroknak bármit

A tanácsadók közül többen pártkötődéssel rendelkeznek, és van köztük olyan is, aki korábbi munkahelyéről botrányos ügyek közepette kényszerűségből távozott. Az egyik új tanácsadó a momentumos Ollero Marco, aki önkormányzati képviselő Törökbálinton. Az ottani képviselő-testület tagjaként és bizottsági tagként is vesz fel havi javadalmazást, emellett a Pest vármegyei közgyűlés tagjaként is tiszteletdíjban részesül.

Ehhez jön még az október óta hegyvidéki tanácsadóként havonta felvett megbízási díja, amihez Kovács Gergely polgármester és a momentumos Vadász Gábor alpolgármester jóvoltából juthat. A törökbálinti politikus többek között a XII. kerület városfejlesztés és városüzemeltetés tárgyú projektjeiben való közreműködésért, illetve az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és Vadász alpolgármester közötti kapcsolat koordinálásért kap fizetést.

Az önkormányzat fizetési listáján szerepel Karácsony Gergely korábbi zuglói jegyzője, Tarjányi Tamás is. Ő az I. kerületben az azóta megbukott V. Naszály Márta volt polgármester jegyzőjeként is dolgozott, míg egy botrány után távoznia kellett: ugyanis az ő hivatali ideje alatt történt meg az, hogy nem azt a költségvetést hirdették ki, amit a képviselő-testület megszavazott.

Tarjányi többek között Vadász Gábor alpolgármester „vezetői mentorálásáért”, valamint az alpolgármester hatáskörébe tartozó ügyekben közjogi állásfoglalások elkészítéséért kap havonta több mint félmillió forintot határozatlan idejű szerződéssel.

Az európai parlamenti választáson az MKKP listájának 9. helyén induló Szin Richárd ugyancsak a Hegyvidéken talált menedéket. Ő is határozatlan idejű szerződést kapott pártbéli főnökétől, Kovács Gergelytől, és havi közel félmillió forintot azért, hogy kapcsolatot tartson a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek képviselőivel, illetve fejlessze a reszponzivitást és kooperációt, valamint befogadja, ütemezze és koordinálja a polgármester és a diplomáciai testületek közötti kommunikációs folyamatokat. Le Marietta, az MKKP európai parlamenti listavezetője ugyancsak több mint félmillió forintot kap havonta a hegyvidéki önkormányzattól. Ugyancsak tanácsadóként dolgozik az önkormányzatnak Balla Judit Mária is, aki közel egymillió forint tiszteletdíjban részesül azért, hogy átvilágítsa az önkormányzat beruházásait, szerződéseit, kötelezettségvállalásait. Balla ­ korábban a DK delegáltjaként dolgozott az önkormányzat egyik bizottságában.

Borítókép: KovácsGergely polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

