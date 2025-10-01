Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Kovács GergelyXII. kerületHegyvidéki Önkormányzat

Ötvenmilliós gigabírságot kapott a kutyapártos vezetésű Hegyvidék

Súlyos, ötvenmillió forintos bírsággal ünnepli Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) polgármester hivatalba lépésének egyéves évfordulóját. A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) összességében 72 millió forintos gigabírságot szabott ki a Hegyvidékre. A hatóság megállapította, hogy tavaly decemberben közbeszerzés mellőzésével kötöttek szerződést a közétkeztetésre. A kiszabott bírságból ötvenmillió forintot az ajánlatkérőnek, 22 millió forintot pedig a szerződtetett vállalkozóknak kell megfizetnie.

Nagy Orsolya
2025. 10. 01. 8:51
Fotó: Hatlaczki Balázs
Elkerülték a közbeszerzési eljárást, így másodjára is bírságot kapott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által vezetett XII. kerület - értesült a Magyar Nemzet. A Közbeszerzési Döntőbizottság először egymillió forintra büntette az önkormányzatot, mert a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására kiírt pályázatnál mellőzték az eljárást. Ezúttal azonban nem úszták meg ilyen olcsón: a hatóság gigabírságot szabott ki a közétkezési szerződés miatt, pontosabban az önkormányzat „a közbeszerzési eljárás jogszerűtlen mellőzésével kötött koncessziós szerződést közétkeztetési szolgáltatások ellátására”. 

Budapest, 2025. április 12. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a főváros XII. kerületének polgármestere beszédet mond a "Legyen mindenki egyforma!" mottóval megtartott "Szürke Békemenet" demonstráción a Hősök terén 2025. április 12-én. MTI/Balogh Zoltán
Kovács Gergely polgármester (Fotó: MTI)

A 72 millió forintos bírságból ötvenmillió forintot az ajánlatkérőnek (Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat), a 22 millió forintot a nyertes vállalkozóknak kell megfizetnie.

 Emlékezetes, hogy Kovács Gergely (MKKP) és szövetségesei a fideszes vezetés közbeszerzéseinek támadásával nyert választást, amelyekről később elismerte, hogy nem voltak törvénytelenek. Ezért taktikát váltottak, Kovács megválasztása óta folyamatosan azzal hencegett, hogy ő olcsóbban köt szerződéseket, mint elődje, Pokorni Zoltán (Fidesz). Ezzel szemben a kutyapártos polgármester minden idők második legnagyobb, önkormányzatra kiszabott bírságát szedte össze, így ünnepelve polgármesteri hivatalba lépésének egyéves évfordulóját. Ennél nagyobb bírságot idáig csak Kispest önkormányzata kapott. 

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy két gyanús szerződést vizsgál a XII. kerületben a Közbeszerzési Hatóság döntőbizottsága, miután a Magyar Kétfarkú Kutya Párt feltűnően kikerüli a közbeszerzési eljárásokat azzal, hogy feldarabolja a megbízásokat a közbeszerzési értékhatár miatt. A közétkeztetési feladatok ellátása és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása című szerződések esetében a közbeszerzési eljárás mellőzését vizsgálja a hatóság.

 Az önkormányzatnál a közbeszerzési értékhatár miatt a parkolást például hatfelé szedték, és a közbeszerzési törvényben szereplő értékhatárt sokszorosan meghaladó mértékben kötöttek szerződést. 

A polgármester azzal a Komunáldata nevű szolgáltatóval állapodott meg, amelyet a tavaly nyári interjúi során előre megnevezett mint jövőbeni szolgáltatót. Akkor azt állította, Ferencvárosban bevált cégről van szó. A kutyapárt társelnöke és Kovács Gergely élettársa, Döme Zsuzsanna a IX. kerület alpolgármestere és Baranyi Krisztina polgármester jobbkeze. Úgy tűnik, a hegyvidéki vezetés ugyanazokkal a cégekkel köt szerződést, mint a ferencvárosi. A kutyapártos ferencvárosi vezetésre többször rótt ki a közbeszerzési hatóság büntetést szabálytalan közbeszerzési eljárás miatt, legutóbb a parkolási informatikai rendszer megrendelése miatt.

 Kovács Gergely a közösségi oldalán azt bizonygatta, hogy az új szoftverrel a következő években jelentős összeget spórolhatnak meg a Hegyvidéken.

 Azt viszont elhallgatta, hogy a szoftver nem tudja kezelni a korábbi szolgáltatások jelentős részét. A helyzetet jól jellemzi, hogy az egyik bizottsági ülésen a kutyapárti–momentumos vezetés által felvett tanácsadó is fapadosnak nevezte az új szoftvert. Mindezek után következett a közétkeztetéssel járó közbeszerzések lefolytatása, amit szintén a fent említett trükkel próbált kikerülni Kovács Gergely.

 


Borítókép: Kovács Gergely polgármester ( Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

