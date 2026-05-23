Horvátország a SAFE-program keretében jut milliókhoz

Horvátország elküldte az Európai Bizottságnak a SAFE-en keresztül finanszírozandó projektek listáját, amelyen Leopard harckocsi, Caesar önjáró löveg, tehergépkocsik, valamint összesen 46 millió euró értékű lőszer is szerepel.

A kormány és a Védelmi Minisztérium szilárdan elkötelezett a horvát hadsereg képességeinek további fejlesztése és korszerűsítése mellett, mivel ez közvetlen befektetés polgáraink biztonságába és a NATO védelmi céljainak támogatásába

– magyarázta Anusic. Tomislav Coric miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter elmondta, hogy a keretből 255 millió eurót már a rendelkezésükre bocsátottak. A kölcsönt az Európai Unió nemzetközi tőkepiacokon felvett hitelével finanszírozzák, kedvező feltételekkel és hosszú futamidővel bocsátják a tagállamok rendelkezésére. Horvátország számára a források 2030. december 31-ig állnak rendelkezésre, legfeljebb 45 éves futamidővel és 10 éves türelmi idővel.