HorvátországEurópai Uniókatonaság

Horvátország a SAFE-program keretében jut milliókhoz

Horvátország 1,7 milliárd eurót költhet védelmi beruházásokra. A horvát parlament jóváhagyta az uniós SAFE-program keretében érkező hitelt, amely 2030 végéig áll az ország rendelkezésére. Tomislav Coric pénzügyminiszter elmondta, hogy a teljes összegből 255 millió eurót már a rendelkezésükre bocsátottak. A horvátok lőszert és tankokat vesznek az uniós SAFE-kölcsönből.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 23. 8:30
Horvát katonák Fotó: MARKO PERKOV Forrás: AFP
Horvátország elküldte az Európai Bizottságnak a SAFE-en keresztül finanszírozandó projektek listáját, amelyen Leopard harckocsi, Caesar önjáró löveg, tehergépkocsik, valamint összesen 46 millió euró értékű lőszer is szerepel.

A kormány és a Védelmi Minisztérium szilárdan elkötelezett a horvát hadsereg képességeinek további fejlesztése és korszerűsítése mellett, mivel ez közvetlen befektetés polgáraink biztonságába és a NATO védelmi céljainak támogatásába 

– magyarázta Anusic. Tomislav Coric miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter elmondta, hogy a keretből 255 millió eurót már a rendelkezésükre bocsátottak. A kölcsönt az Európai Unió nemzetközi tőkepiacokon felvett hitelével finanszírozzák, kedvező feltételekkel és hosszú futamidővel bocsátják a tagállamok rendelkezésére. Horvátország számára a források 2030. december 31-ig állnak rendelkezésre, legfeljebb 45 éves futamidővel és 10 éves türelmi idővel.

Az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszköz (SAFE)

A SAFE eszköz létrehozásáról szóló rendelet 2025. május 29-én lépett hatályba, amit az Európai Unió hitelfelvétel révén (kötvények kibocsátásával) finanszíroz. A SAFE elnevezésű uniós eszköz arra irányul, hogy segítségével az uniós tagállamok gyorsan és jelentős mértékben növelni tudják védelmi beruházásaikat közös beszerzés révén. Erre a célra hitelt nyújt a számukra összesen legfeljebb 150 milliárd EUR összegben – írja az europa.eu

Magyarország is benyújtotta nemzeti beruházási tervét

Tavaly decemberben Magyarország is leadta a tervet, a benne szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró. A SAFE-programra összesen 19 tagállam nyújtotta be a nemzeti tervét. Az Európai Bizottság több lépcsőben (2026 januárjában és márciusában) szinte az összes pályázó ország – legutóbb Csehország és Franciaország – igénylését jóváhagyta. Magyarország SAFE-programhoz benyújtott kérelme azonban továbbra sem kapott végleges jóváhagyást az Európai Bizottságtól. 

Borítókép: Horvát katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
