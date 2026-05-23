Alinsky módszereivel támad a Tisza

Szerinte az ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző pusztán politikai véleménykülönbség miatt. Szentkirályi Alexandra úgy látja, hogy Magyar Péternek nem kellene elfelejtenie, hogy a „tiszások jó részének sem fér bele”, amit immáron miniszterelnökként üzen az emberek felé.

Mint az ötvenes években

Az Ellenpont emlékeztetett a Tisza Párt által elindított Immunitás Program elnevezésű kezdeményezésre, amelynek a lényege hogy bárki, akinek tudomása vagy gyanúja van bármilyen korrupcióról, visszaélésről, bejelentést tehet - akár névtelenül, lekövethetetlen és beazonosíthatatlan módon. Rámutatattak:

Ez a program hasonlít az 1950-es évek ÁVH-s feljelentési rendszeréhez. Félelemre és politikai kontrollra épít.

Az 1950-es években a cél a hatalom megtartása volt, valamint az, hogy akár politikai vagy személyes okokból kiszűrjék az „ellenségeket.” Akkoriban is anonim, névtelen feljelentések történtek, és elég volt, ha valaki csak gyűlölte a szomszédját, ismerősét. Feljelentette, és a hatóság vegzálni kezdte az illetőt. Ennek a következményei voltak a koncepciós perek, vallatások, előre eldöntött ítéletek.

Magyar Péter kommunista módszereket alkalmaz

Az Ellenpont úgy véli, a Tisza Párt uszítása több ponton is egybevág azon gondolatokkal, amelyet Saul Alinsky egykori amerikai radikális közösségszervező írt A radikálisok szabályai című 1971-es kézikönyvében. Abban egyebek mellett 12 pontot is megfogalmazott. Alinsky a hagyományos erkölcsi normákat figyelmen kívül hagyó, az erőszaktól sem visszariadó hatalomátvételt tűzte ki célul.

A 12 pont közül a Tisza Párt is többet alkalmaz. Az egyik pont például így szól:

„Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. (…) Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd el. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. (…) Támadj, támadj, támadj minden irányból.”

Az Ellenpont szerint látható, hogy Magyar Péter is ügyel arra, hogy „ne váljon unalmassá”, váratlan tárlatvezetéseket tart, vagy óriási szenzációként beígért, egyébként indokolatlan sajtótájékoztatókat, folyamatosan bizonytalanságban tart embereket, és persze támad, támad és támad. Alinsky másik pontja így hangzik:

„A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Magyar Péter személyesen támad. Sulyok Tamást, vagy akár Havasi Bertalant és másokat. Alinsky újabb pontja:

“A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog.”

Magyar Péter már a kampányában is folyamatosan fenyegetett mindenkit. Emlékezetes, ahogyan a köztelevízió brüsszeli tudósítóját fenyegette meg, hogy megvizsgálják a fizetését és a lakhatásának körülményeit is. Az Ellenpont emlékeztetett, a miniszterelnök legutóbb Sulyok Tamásnak mondta az egyik beszédében, hogy távozzon, „amíg megteheti”.

A kérdés csak az, hogy ha nem mond le Sulyok Tamás, mi történik? Mit jelenet az, hogy »amíg megteheti«?

– mutatott rá a tényfeltáró blog.