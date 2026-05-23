Magyar PéterFideszTisza Párt

Alinsky módszereivel támad a Tisza

A radikális baloldal módszereit idézi, ahogy Magyar Péter hergeli a szimpatizánsait – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A tényfeltáró blog szerint a Tisza Párt módszere Saul Alinsky egykori amerikai kommunista aktivista módszertanán alapul, amit könyvben adott ki, és amit a radikális baloldal irányadónak tekint évtizedek óta.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 9:09
Fotó: Markovics Gábor
Havasi Bertalan később az RTL-nek elmondta egy interjúban, hogy akik még a minisztériumokban dolgoznak, fogalmuk sincs hetek óta, mi lesz velük, lesz-e munkájuk, pakoljanak, ne pakoljanak, ugyanis semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Az Ellenpont rámutatott, 

ez is radikális baloldali módszer: bizonytalanságban tartani az embereket.

A miniszterelnök aztán május 15-én ki is rúgta a minisztériumok közigazgatási államtitkárait. 

Beleállt a tudományos világba is

Magyar Péter később Krausz Tamásba is beleállt, kijelentette: a Tisza-kormány felbontja a Nobel-díjas tudós alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását követeli. Az Élvonal Alapítvány kuratóriuma – soraiban világhírű külföldi és hazai tudósokkal – nyílt levélben reagált a miniszterelnök bejelentésére, azonnali szakmai párbeszédet kezdeményezve. Magyar Péter később a második kormányinfóján megerősítette: felmondják az Élvonal Alapítvánnyal a szerződést. 

Ez a lépés is ijesztően hasonlít a kommunizmus tudományellenességére

– mutatott rá az Ellenpont.

A kormányalakítás után Szentkirályi Alexandra arról számolt be, hogy az Országház elhagyása után leköpték és sértegették az utcán, és úgy látja, hogy a választások óta egyre erősebb a politikai indulat és a verbális agresszió Magyarországon. A fideszes politikus Magyar Pétert és a Tisza Pártot is bírálta, mondván, a kormány kommunikációja és egyes lépései tovább mélyítik a társadalmi feszültségeket.

Szerinte az ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző pusztán politikai véleménykülönbség miatt. Szentkirályi Alexandra úgy látja, hogy Magyar Péternek nem kellene elfelejtenie, hogy a „tiszások jó részének sem fér bele”, amit immáron miniszterelnökként üzen az emberek felé.

Mint az ötvenes években

Az Ellenpont emlékeztetett a Tisza Párt által elindított Immunitás Program elnevezésű kezdeményezésre, amelynek a lényege hogy bárki, akinek tudomása vagy gyanúja van bármilyen korrupcióról, visszaélésről, bejelentést tehet - akár névtelenül, lekövethetetlen és beazonosíthatatlan módon. Rámutatattak:

Ez a program hasonlít az 1950-es évek ÁVH-s feljelentési rendszeréhez. Félelemre és politikai kontrollra épít.

Az 1950-es években a cél a hatalom megtartása volt, valamint az, hogy akár politikai vagy személyes okokból kiszűrjék az „ellenségeket.” Akkoriban is anonim, névtelen feljelentések történtek, és elég volt, ha valaki csak gyűlölte a szomszédját, ismerősét. Feljelentette, és a hatóság vegzálni kezdte az illetőt. Ennek a következményei voltak a koncepciós perek, vallatások, előre eldöntött ítéletek. 

Magyar Péter kommunista módszereket alkalmaz

Az Ellenpont úgy véli, a Tisza Párt uszítása több ponton is egybevág azon gondolatokkal, amelyet Saul Alinsky egykori amerikai radikális közösségszervező írt A radikálisok szabályai című 1971-es kézikönyvében. Abban egyebek mellett 12 pontot is megfogalmazott. Alinsky a hagyományos erkölcsi normákat figyelmen kívül hagyó, az erőszaktól sem visszariadó hatalomátvételt tűzte ki célul.

A 12 pont közül a Tisza Párt is többet alkalmaz. Az egyik pont például így szól:

„Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. (…) Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd el. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. (…) Támadj, támadj, támadj minden irányból.” 

Az Ellenpont szerint látható, hogy Magyar Péter is ügyel arra, hogy „ne váljon unalmassá”, váratlan tárlatvezetéseket tart, vagy óriási szenzációként beígért, egyébként indokolatlan sajtótájékoztatókat, folyamatosan bizonytalanságban tart embereket, és persze támad, támad és támad. Alinsky másik pontja így hangzik:

„A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Magyar Péter személyesen támad. Sulyok Tamást, vagy akár Havasi Bertalant és másokat. Alinsky újabb pontja:

“A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog.”

Magyar Péter már a kampányában is folyamatosan fenyegetett mindenkit. Emlékezetes, ahogyan a köztelevízió brüsszeli tudósítóját fenyegette meg, hogy megvizsgálják a fizetését és a lakhatásának körülményeit is. Az Ellenpont emlékeztetett, a miniszterelnök legutóbb Sulyok Tamásnak mondta az egyik beszédében, hogy távozzon, „amíg megteheti”. 

A kérdés csak az, hogy ha nem mond le Sulyok Tamás, mi történik? Mit jelenet az, hogy »amíg megteheti«? 

– mutatott rá a tényfeltáró blog.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
