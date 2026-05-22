idezojelek
Vélemény

Kultúrharc után, kultúrharc előtt

Egy kitűnő délvidéki magyar költő írta: nem lesz háború, mert már régóta háború van. És mi csak azt folytatjuk, amit eddig.

Domonkos László avatarja
Domonkos László
Cikk kép: undefined
kultúraháborúmecenatúrairodalom 2026. 05. 22. 4:42
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, egyetlenegy bibi volt csak vele. Amint bölcsész lelkemmel bármiféle szép, nagy, emelkedett, költői-irodalmi-művészi magasságot (idézetet, utalást, példázatot stb.) hoztam elő, a teljes és tökéletes értetlenség és leginkább: iszonyúan feltűnő és lebírhatatlan érzéketlenség sugárzott róla vissza rám, kitartóan és magabiztosan. Körülbelül annyi affinitása volt a kultúrához, a művészet, az emberi szellem magasabbrendű darabjaihoz, mint nekem mondjuk a különben nagyra becsült kazánkovács szakma vagy éppen a biokémia vagy a kvantummechanika rejtelmeihez.

Az analógia, sajna, több mint beszédes.

Az elmúlt másfél évtizedben – a mindenkori kivételek előtt bár tisztelegve – kormányzati szinten ilyen drága Palikkal voltunk kultúraügyekben körül véve. Alighanem a kelleténél jóval nagyobb számban. Nem, nem vettek ők palira bennünket, eszük ágában sem volt ilyesmi, csak éppen a tizenhat év összességében kifejezetten gyenge kulturális politikájának mélyebb rétegeiben – igen helyesen mondta a napokban egyik kiváló, ragyogóan nemzeti szellemű értelmiségi harcostársunk – az húzódik meg, hogy a kultúra igazi, komolyabb-elmélyültebb értelmét, értékét nem értették meg a döntéshozók. 

Talán az egyedüli hősies kísérletkivétel e másfél évtized alatt alighanem csak szegény jó Kásler Miklós lehetett a maga fura, magyar abszurd módra karakteres valóságában: a kultúra, a humanió­rák ügyéért szenvedélyesen rajongó, hozzáértő, nagyszerű affinitású, neves onkológusprofesszor.

Idézzük csak fel a történteket! 

A Magyar Idők hasábjain 2017. november 16. és 2018. szeptember 30. között jelenik meg Szakács Árpád Kinek a kulturális diktatúrája? című cikksorozata tizenöt részben. Elég komoly vita támad, 2018 nyarának végéig többek között megszólal a végül lemondásra kényszerülő Prőhle Gergely államtitkár éppúgy, mint Mezey Katalin és Szentmártoni János, Ács Margit és Száraz Miklós György, Fricz Tamás és Szentesi Zöldi László, Ágoston Balázs és Pataki Tamás, Bán Mór és e sorok írója. 

Nemsokára A kultúra diktatúrája címmel könyv is napvilágot lát, amelynek szerzője – Bayer Zsolttal duó­ban – a vitát elindító Szakács Árpád. A nagy purparlé konklúziói egyértelműek. 

Annak ellenére, hogy az első írások megjelenése után volt olyan magát nemzeti érzelműnek hirdető, így is számon tartott professzor, aki dühtől tajtékozva, vadul kiáltozta az alig pár éve létrehozott tudományos intézet folyosóján, hogy de hát ki a fészkes fene az a Szakács Árpád?

És imígyen nagyjából el is érkeztünk a már idézett Csurka István-i megállapításokhoz. Nem véletlen, hogy egyre többen mondják, 

látnok lehetett. 

A róla készült, máig egyetlen könyv szerzőjeként állíthatom: 

valószínűleg tényleg az volt.

Miként ő mondta: a kultúra valóban minden, és valóban csak az menthet meg bennünket. Ezért kell harcolni érte.

Orbán Viktor 2018. október elején a felújított budai Vigadó átadásán, a Hagyományok Házának megnyitásakor azt mondta, hogy „kultúrharc nem Magyarországon, hanem Európában van”, utalván az akkoriban már fölerősödőben lévő keresztény kultúrkör-ellenességre és iszlám nyomulásra, az itthoni dolgokat meg lazán elintézte annyival, hogy „néha azt hallom, Magyarországon kultúrharc zajlik […], azt gyanítom, hogy az egyes pozíciók körüli lökdösődés, a kultúrfilozófiák közötti hírlapi vita talán a modern élet megszokott rendjéhez tartozik. […] Magyarországon inkább kultúrbéke van: lassan teljes egyetértés formálódik arról, hogy a jövőnket a családra, a munkára és a nemzet újraegyesítésére kell építeni.”

Az egy másik színdarab. És a hírlapi viták, sokan tanúsíthatjuk, egyáltalán nem különböző kultúrfilozófiák között vagy körül zajlottak, a család, a munka és a nemzetegyesítés kérdésköre pedig a létező legszorosabban összefügg a mindent átszövő és meghatározó kultúra egész univerzumával. Akár úgy is mint a modern élet megszokott rendjéhez tartozó dolog.

Ami azután, azóta – máig – történt: részint az égvilágon semmi, már ami a kormányzatot gátlástalanul gyűlölők ostoba finaszírozásának folytatását illeti. Továbbá a kormányzati politikához valóban, átélten hű emberek tekintélyes hányadának elhanyagolását, lekezelését és ezzel párhuzamosan jó néhány tehetségtelen törtető látványos, „ő a mi emberünk” támogatásainak állandóságát. Mostanra elértünk a volt illetékes miniszter NKA-botrányáig és addig a szánalmas szereplésig, ami Rónai Egonnal készült.

Kultúrharc után és kultúrharc előtt vagyunk. Mert – még egyszer Csurkára utalva – miként eddig, ezután is minden a kultúrán múlik. Akár felismeri ezt a politika, akár nem: mi tudjuk. 

És távolról sem utolsósorban: higgyék el, rutinunk van elég. Legalább úgy Balassitól vagy Pázmánytól idáig. Edzettség dettó. Egy kitűnő délvidéki magyar költő írta: nem lesz háború, mert már régóta háború van. És mi csak azt folytatjuk, amit eddig.

A szerző író

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Visszahódítjuk Magyarországot!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekFerencváros

Egyszeri kisiklás vagy válságban a Fradi modellje?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklincshangulat

Lincshangulat prolongálva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu