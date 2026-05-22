Kultúrharc után, kultúrharc előtt

Egy, egyetlenegy bibi volt csak vele. Amint bölcsész lelkemmel bármiféle szép, nagy, emelkedett, költői-irodalmi-művészi magasságot (idézetet, utalást, példázatot stb.) hoztam elő, a teljes és tökéletes értetlenség és leginkább: iszonyúan feltűnő és lebírhatatlan érzéketlenség sugárzott róla vissza rám, kitartóan és magabiztosan. Körülbelül annyi affinitása volt a kultúrához, a művészet, az emberi szellem magasabbrendű darabjaihoz, mint nekem mondjuk a különben nagyra becsült kazánkovács szakma vagy éppen a biokémia vagy a kvantummechanika rejtelmeihez.

Az analógia, sajna, több mint beszédes.

Az elmúlt másfél évtizedben – a mindenkori kivételek előtt bár tisztelegve – kormányzati szinten ilyen drága Palikkal voltunk kultúraügyekben körül véve. Alighanem a kelleténél jóval nagyobb számban. Nem, nem vettek ők palira bennünket, eszük ágában sem volt ilyesmi, csak éppen a tizenhat év összességében kifejezetten gyenge kulturális politikájának mélyebb rétegeiben – igen helyesen mondta a napokban egyik kiváló, ragyogóan nemzeti szellemű értelmiségi harcostársunk – az húzódik meg, hogy a kultúra igazi, komolyabb-elmélyültebb értelmét, értékét nem értették meg a döntéshozók.

Talán az egyedüli hősies kísérletkivétel e másfél évtized alatt alighanem csak szegény jó Kásler Miklós lehetett a maga fura, magyar abszurd módra karakteres valóságában: a kultúra, a humanió­rák ügyéért szenvedélyesen rajongó, hozzáértő, nagyszerű affinitású, neves onkológusprofesszor.

Idézzük csak fel a történteket!

A Magyar Idők hasábjain 2017. november 16. és 2018. szeptember 30. között jelenik meg Szakács Árpád Kinek a kulturális diktatúrája? című cikksorozata tizenöt részben. Elég komoly vita támad, 2018 nyarának végéig többek között megszólal a végül lemondásra kényszerülő Prőhle Gergely államtitkár éppúgy, mint Mezey Katalin és Szentmártoni János, Ács Margit és Száraz Miklós György, Fricz Tamás és Szentesi Zöldi László, Ágoston Balázs és Pataki Tamás, Bán Mór és e sorok írója.

Nemsokára A kultúra diktatúrája címmel könyv is napvilágot lát, amelynek szerzője – Bayer Zsolttal duó­ban – a vitát elindító Szakács Árpád. A nagy purparlé konklúziói egyértelműek.