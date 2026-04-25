Vélemény

Csontvázak és hosszú árnyékok

Orbán Viktor pályája az emberi fejlődőképesség megindító szépségű valóságának legmegragadóbb és legmagyarabb foglalata.

Domonkos László
orbán viktorMakovecz Imreantall józsefcsoóri sándorkossuthfejlődési pályaremény 2026. 04. 25. 6:49
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
A mostanihoz hasonló helyzetekben mondják, hogy ama bizonyos csontvázak sorra esnek ki a szekrényből és a múlt árnyai hosszabbak, mint hihetnénk. Itt és most a csontvázak, akárcsak Déry híres önéletírásában a megidézett-föltámasztott József Attila, megigazgatják félrebillent csigolyáikat, egyenesre húzzák lábszár- és karcsontjaikat, és máris látjuk, hogy szép magyar ruhát viselnek és élénken bólogatnak, ha arra fordul a szó, hogy az ember hajlama a szépre, a jóra, közössége, nemzete, a nemes és igaz ügyek felé erősebb és felülmúlhatatlanabb, mint valaha és a kiválasztottak idővel meg is tudják, hogy ők kiválasztottak. Makovecz Imre, később Csurka István vagy éppen Csoóri Sándor ezt ki is mondják, az illető pedig – már nincs is más gondja – futja be a maga pályáját. Ahogy előíratott.

Most is ezt látjuk. 

Orbán Viktor az Orbán Viktor. Pont. Így. Ennyire. A hosszú árnyak, a múlt ama bizonyos hosszú árnyékai pedig hűst hoznak a melegben és oltalmat a vészben, figyelmeztető jelzést a bajban és – leginkább – állandóan a fejünk fölött lebegő felhőt. Reménység a neve. A fejlődőképesség ugyanis pontosan ugyanúgy legyőzhetetlen és mindenekfölötti, mint a fajtánk, mint a magyarság maga.

Példabeszédként a maga progressziós útját a királyhűségtől a függetlenségi nyilatkozatig és az emigráció elszakítottság-nyomoráig szintén megjáró Kossuth Lajos azt írta erről: „minő erő van abban, ha egy nemzet akar, s arra nézve, amihez nemzeti joga, amire nemzeti létérdekében szüksége van, kitörli a hazafiúi kötelesség szótárából ezt a gyáva szót: »lehetetlenség«. Az ily kitartó, az ily megtörhetetlenül állhatatos nemzeti akarat előtt az akadályok elsimulnak, s még a fátum is megtörik.”

Csontvázak és hosszú árnyékok között errefelé vezet Orbán Viktor útja. Akadt, aki ezt tudta előre. Igaz, neki nem akármilyen súgója volt. Szent is lett belőle. Karol Wojtylának hívták.

A szerző író

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Ismét talpra kell állnunk

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Öngól: fürdővízzel a gyereket

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

A fürdővíz mehet, a gyerek marad

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Beérett az EU gyümölcse

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelektordai bence

Futótűzként söpört végig a neten Tordai Bence legújabb agymenése

Csépányi Balázs avatarja

Neki már semmi sem ciki.

