Marco Rossi: Senki sem gondolhatja, hogy én ennyire arrogáns és ostoba lennék

Gyenge első félidei játék után, a másodikban megélénkülve, de összességében nehéz 1-0-s győzelmet aratva kezdte az évet a magyar válogatott Szlovénia ellen szombat este. Marco Rossi a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy a tavalyi, írek elleni fájdalmas, 3-2-es vereség után, ami a világbajnoki álmokat is romba döntötte, fontos volt jól kezdeni az évet. A mérkőzés után aztán váratlan témát is szolgáltatott a szövetségi kapitány.

Schön Szabolcs gólja döntött a magyar válogatott javára, Marco Rossi dicsérte őt Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi a meccset követő sajtótájékoztatón a látottak értékelése előtt szeretett volna tisztázni egy félreértést. Az előzmény, hogy Arne Slot, a Liverpool edzője arra utalt, hogy jó lenne, ha Szoboszlai Dominik sem játszaná végig a magyar válogatott márciusi mérkőzéseit, mire Rossi kijelentette, hogy ő soha nem szólt bele az ő munkájába, és ezt fordítva is elvárja.

Marco Rossi baromságokat olvasott az Arne Slot-ügyben

– Olaszul van erre egy kifejezés, nem tudom, hogyan kell lefordítani, de baromságokat olvastam – fordult az újságírókhoz Marco Rossi. – Senki sem gondolhatja, hogy én annyira arrogáns, beképzelt és ostoba lennék, hogy olyan edzőhöz hasonlítanám magamat, aki első próbálkozására Premier League-et nyert.

Én nem vagyok a Liverpool edzőjével egy lapon említhető, és nem volt olyan szándékom, hogy hozzá mérjem magam.

Ő a reményét fejezte ki, hogy Szoboszlai és Kerkez ne játsszanak teljes mérkőzéseket, nem pedig azt mondta, hogy nem játszhatnak. Már ma este eleget tettem a kérésének, mert Dominiknak megspóroltam tíz percet, Milosnak meg húszat. Nem vagyok egy szinten említhető Slottal, ő egy topcsapat edzője, maximális tiszteletet érdemel. Én a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok, és a magyar válogatott is tiszteletet érdemel. Nincs köztem és Slot között semmilyen vita.

A mérkőzésről Rossi a következőket mondta:

– Szovénia nagyszerű első félidőt játszott. Magasan presszionálak, beszorítottak bennünket, nem találtunk kitörési lehetőséget, jobban kellett volna ritmust váltanunk, mélységeket keresnünk. Ez a második félidőben bekövetkezett, sokkal jobban játszottunk, több helyzetet teremtettünk. Korábban is betalálhattunk volna, de végül csak sikerült. Fontos volt győzni, mert a morálhoz hozzájárul. A legutolsó percekben beszorultunk a kapunk elé, ezt egészen biztos, hogy a megélt tapasztalatok fényében a jövőben kerülnünk kell. Ezen dolgoznunk kell.