Marco Rossi

Marco Rossi: Senki sem gondolhatja, hogy én ennyire arrogáns és ostoba lennék

Váratlan hőse lett a magyar labdarúgó-válogatott idei első meccsének: a nemzeti csapatban 2024 óta először pályára lépő, csereként beállt Schön Szabolcs góljával jött össze az 1-0-s győzelem a Szlovénia elleni barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs értékelése mellett fontosnak érezte tisztázni, hogy pontosan mit gondol a Liverpool edzője, Arne Slot korábbi kijelentéséről. A szlovénok edzője a magyar szurkolóknak is gratulált.

Szalay Attila
2026. 03. 28. 20:55
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelte a Szlovénia elleni évnyitót Fotó: Mirkó István
Gyenge első félidei játék után, a másodikban megélénkülve, de összességében nehéz 1-0-s győzelmet aratva kezdte az évet a magyar válogatott Szlovénia ellen szombat este. Marco Rossi a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy a tavalyi, írek elleni fájdalmas, 3-2-es vereség után, ami a világbajnoki álmokat is romba döntötte, fontos volt jól kezdeni az évet. A mérkőzés után aztán váratlan témát is szolgáltatott a szövetségi kapitány.

Schön Szabolcs gólja döntött a magyar válogatott javára, Marco Rossi dicsérte őt
Schön Szabolcs gólja döntött a magyar válogatott javára, Marco Rossi dicsérte őt Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi a meccset követő sajtótájékoztatón a látottak értékelése előtt szeretett volna tisztázni egy félreértést. Az előzmény, hogy Arne Slot, a Liverpool edzője arra utalt, hogy jó lenne, ha Szoboszlai Dominik sem játszaná végig a magyar válogatott márciusi mérkőzéseit, mire Rossi kijelentette, hogy ő soha nem szólt bele az ő munkájába, és ezt fordítva is elvárja.

Marco Rossi baromságokat olvasott az Arne Slot-ügyben

– Olaszul van erre egy kifejezés, nem tudom, hogyan kell lefordítani, de baromságokat olvastam – fordult az újságírókhoz Marco Rossi. – Senki sem gondolhatja, hogy én annyira arrogáns, beképzelt és ostoba lennék, hogy olyan edzőhöz hasonlítanám magamat, aki első próbálkozására Premier League-et nyert. 

Én nem vagyok a Liverpool edzőjével egy lapon említhető, és nem volt olyan szándékom, hogy hozzá mérjem magam.

Ő a reményét fejezte ki, hogy Szoboszlai és Kerkez ne játsszanak teljes mérkőzéseket, nem pedig azt mondta, hogy nem játszhatnak. Már ma este eleget tettem a kérésének, mert Dominiknak megspóroltam tíz percet, Milosnak meg húszat. Nem vagyok egy szinten említhető Slottal, ő egy topcsapat edzője, maximális tiszteletet érdemel. Én a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok, és a magyar válogatott is tiszteletet érdemel. Nincs köztem és Slot között semmilyen vita.

A mérkőzésről Rossi a következőket mondta:

– Szovénia nagyszerű első félidőt játszott. Magasan presszionálak, beszorítottak bennünket, nem találtunk kitörési lehetőséget, jobban kellett volna ritmust váltanunk, mélységeket keresnünk. Ez a második félidőben bekövetkezett, sokkal jobban játszottunk, több helyzetet teremtettünk. Korábban is betalálhattunk volna, de végül csak sikerült. Fontos volt győzni, mert a morálhoz hozzájárul. A legutolsó percekben beszorultunk a kapunk elé, ezt egészen biztos, hogy a megélt tapasztalatok fényében a jövőben kerülnünk kell. Ezen dolgoznunk kell.

Sallai Rolandot nem korholta, de Schön Szabolcsot dicsérte

Ahogy Rossi is említette, korábban is gólt szerezhetett volna a válogatott, és leginkább Sallai Roland lábában maradtak ott a gólok. A sors iróniája, hogy végül a mindent eldöntő gólt a Galatasaray játékosának a helyére beálló Schön Szabolcs szerezte, aki 2024 novembere óta először lépett pályára a nemzeti csapatban.

– Rolinak volt két-három tiszta helyzete, amiket értékesíthetett volna, de ügyesen megtalálta a helyzeteket, ami elismerésre méltó – fogalmazott Rossi. – Ha ilyen történne Görögország ellen kedden, biztos vagyok benne, hogy a háromból kettőt gólra váltana. A klubjában távol játszatják a kaputól, ez is hatással lehet erre, de bátran, energikusan játszott. Schön kihasznált egy helyzetet, és volt két-három másik olyan szituáció is, amiben második labdákat szedett fel, jó szemlélettel lépett pályára. Senki sem szerepelt le, mindenki jó teljesítményt nyújtott.

A szlovén kapitány a magyar szurkolóknak is gratulált

Nem lehetett telt ház a Puskás Arénában, mert a FIFA szektorbezárással büntette az MLSZ-t a tavaly őszi vb-selejtezőkön felhangzó rasszista rigmusok miatt, így a B közép helye üresen maradt, a tábor egy szinttel feljebb költözött. Az üres széksorok ellenére is több mint ötvenezer néző volt a lelátón, és a hangulatra sem lehetett panasz, erre külön kitért a szlovén válogatott szövetségi kapitánya a meccs után.

A szervezőknek és a szurkolóknak is gratulálni szeretnék, mert ilyen csodálatos stadionban és ilyen hangulatban játszani kiváltság

– mondta Bostjan Cesar, a szlovénok edzője. A meccset így értékelte: – Jól kezdtük a meccset, bátrak voltunk, mertünk játszani, de nem tudtunk elég helyzetet kialakítani. Jó felkészülési mérkőzés volt, bár elkövettünk néhány hibát a második félidőben, és az egyikből gólt kaptunk. Összességében elégedett vagyok bizonyos dolgokkal, amik jó alapot adnak a jövőre nézve. 

