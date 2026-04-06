A számok nem hazudnak: Orbán Viktor országjárásának sikere mindent borított

Abszolút többséget szerezhetnek a kormánypártok az április 12-i országgyűlési választáson – derült ki a Nézőpont Intézet péntek reggel publikált mandátumbecsléséből. Az intézet igazgatója, Boros Bánk Levente szerint ezekben az eredményekben nagy szerepe van a Fidesz–KDNP mozgósításának, amelyben Orbán Viktor is oroszlánrészt vállalt az országjárásával. A mandátumbecslés eredményével ellentétben viszont a baloldali közvélemény-kutató intézetek jellemzően kiugróan magas Tisza-előnyt publikálnak. A szakértő szerint ezek az intézetek nem csinálnak mást, csak előveszik a régi receptet: reményt próbálnak adni a baloldali szavazóknak.

2026. 04. 06. 6:00
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor országjárásának sikere megerősítette a kormánypárti szavazótábort és rácáfolt a Tisza Párt vezetőjére és az ellenzéki megmondóemberekre, akik szerint csökkent és demoralizált a Fidesz–KDNP szavazóbázisa. A valóság ezzel szemben egy stabil, mozgósítható kormánypárti tábort mutat, ami a közvélemény-kutatásokban is visszaköszön – mutatott rá lapunknak Boros Bánk Levente.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Nézőpont Intézet által publikált mandátumbecslés szerint a Fidesz–KDNP a következő országgyűlési választáson is megszerzi a mandátumok abszolút többségét. Utóbbi szerint várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is. A Tisza Pártnak Hadházy Ákossal együtt 81, a Mi Hazánknak pedig 8 képviselője lehet. A 199. mandátum a roma nemzetiségi listához kerülhet.

Forrás: Nézőpont Intézet

Boros Bánk Levente ennek kapcsán megjegyezte: az eredmény annak fényében nem meglepő, hogy a Fidesz minden választási kampányban jeleskedett mozgósításban. Ennek első szakasza már az ajánlásgyűjtéssel elkezdődött, és a párt szervezettsége, valamint a helyi képviselők teljesítménye is jelentős versenyelőnyt biztosít.

Jól teljesít az országjárás

Szerinte a mozgósítás sikerében nagy szerepe van a március 15-ei Békemenetnek is – ugyanis a rendezvényen megjelent tömeg rácáfolt azokra a baloldali támadásokra, amelyek szerint a kormánypárti tábor csökkent vagy demoralizált. Ezzel szemben nagy volt a létszám és jó volt a hangulat.

Orbán Viktor országjárásának esztergomi megállóján (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI)

Országjárásának nagygyűlésein a miniszterelnök személyesen is megcáfolja azokat a kritikákat, miszerint nem jelenik meg a nyilvánosság előtt: nemcsak zárt térben, hanem nyilvános eseményeken, vidéki helyszíneken is közvetlenül találkozik az emberekkel. Eddig minden alkalommal jelentős tömeg fogadta, amelyek nagyobbak voltak, mint amennyien a Tisza Párt azonos településen tartott rendezvényein megjelentek.

A baloldali kutatóintézetek csak reményt árulnak

Ismeretes, a Nézőpont mandátumbecslésével ellentétben a Tisza-közeli közvélemény-kutató intézetek jellemzően kiugróan magas Tisza-előnyt publikálnak, sőt: ezek hatására a baloldali megmondóemberek már nem is kételkednek a Tisza Párt győzelmében, és kétharmados győzelmet vetítenek előre. Boros Bánk Levente ezt úgy látja, 

már 2024. október 23-a óta ebben a fázisban vagyunk: ugyanis akkor kezdték el minden realitást nélkülözve állítani, hogy a Tisza utolérte, majd megelőzte a Fideszt.

Amikor már nem számít a hitelesség

Szerinte már akkor is látszott, hogy azok a számok nem voltak reálisak. Úgy véli, ennek világos pszichológiai célja volt: elhitetni az ellenzéki szavazókkal, hogy van esély a győzelemre. Ez egy visszatérő stratégia a részükről – a korábbi választásokon is szintén próbálták azt az illúziót kelteni a kormányellenes szavazókban, hogy van esély ellenzéki győzelemre. Szerinte azóta is ezen a vonalon haladnak, és láthatóan semmi nem téríti el őket ettől. 

– Úgy tűnik, az ellenzék egésze egyetlen lapra tesz fel mindent

 – jegyezte meg.

Hann Endre (Fotó: Beliczay László Forrás/MTI)
Hann Endre (Fotó: Beliczay László/MTI)

Ezzel kapcsolatban beszédes volt a Medián vezetőjének, Hann Endrének a korábbi kijelentése is, amikor nyilvánosan arról beszélt, hogy nem biztos, hogy folytatja a közvélemény-kutatói munkáját. – Ebből pedig az ember arra a következtetésre is juthat, hogy az, aki szögre akarja akasztani a közeljövőben a közvélemény-kutatói egyenruháját, annak már igazából semmi sem drága, minden mindegy. Megengedheti magának azt, hogy akár a valóstól elrugaszkodott állításokat tegyen a nyilvánosságban, amelyeknek politikai célja, hogy az ellenzéket segítse a közvélemény befolyásolásával – mutatott rá Boros Bánk Levente.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekhont andrás

Hont András lerántotta a leplet az ellenzék ördögi összeesküvéséről

Csépányi Balázs avatarja

Lebuktak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
