A számok nem hazudnak: Orbán Viktor országjárásának sikere mindent borított

– Orbán Viktor országjárásának sikere megerősítette a kormánypárti szavazótábort és rácáfolt a Tisza Párt vezetőjére és az ellenzéki megmondóemberekre, akik szerint csökkent és demoralizált a Fidesz–KDNP szavazóbázisa. A valóság ezzel szemben egy stabil, mozgósítható kormánypárti tábort mutat, ami a közvélemény-kutatásokban is visszaköszön – mutatott rá lapunknak Boros Bánk Levente.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Nézőpont Intézet által publikált mandátumbecslés szerint a Fidesz–KDNP a következő országgyűlési választáson is megszerzi a mandátumok abszolút többségét. Utóbbi szerint várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is. A Tisza Pártnak Hadházy Ákossal együtt 81, a Mi Hazánknak pedig 8 képviselője lehet. A 199. mandátum a roma nemzetiségi listához kerülhet.

Forrás: Nézőpont Intézet

Boros Bánk Levente ennek kapcsán megjegyezte: az eredmény annak fényében nem meglepő, hogy a Fidesz minden választási kampányban jeleskedett mozgósításban. Ennek első szakasza már az ajánlásgyűjtéssel elkezdődött, és a párt szervezettsége, valamint a helyi képviselők teljesítménye is jelentős versenyelőnyt biztosít.

Jól teljesít az országjárás

Szerinte a mozgósítás sikerében nagy szerepe van a március 15-ei Békemenetnek is – ugyanis a rendezvényen megjelent tömeg rácáfolt azokra a baloldali támadásokra, amelyek szerint a kormánypárti tábor csökkent vagy demoralizált. Ezzel szemben nagy volt a létszám és jó volt a hangulat.

Orbán Viktor országjárásának esztergomi megállóján (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI)

Országjárásának nagygyűlésein a miniszterelnök személyesen is megcáfolja azokat a kritikákat, miszerint nem jelenik meg a nyilvánosság előtt: nemcsak zárt térben, hanem nyilvános eseményeken, vidéki helyszíneken is közvetlenül találkozik az emberekkel. Eddig minden alkalommal jelentős tömeg fogadta, amelyek nagyobbak voltak, mint amennyien a Tisza Párt azonos településen tartott rendezvényein megjelentek.

A baloldali kutatóintézetek csak reményt árulnak

Ismeretes, a Nézőpont mandátumbecslésével ellentétben a Tisza-közeli közvélemény-kutató intézetek jellemzően kiugróan magas Tisza-előnyt publikálnak, sőt: ezek hatására a baloldali megmondóemberek már nem is kételkednek a Tisza Párt győzelmében, és kétharmados győzelmet vetítenek előre. Boros Bánk Levente ezt úgy látja,

már 2024. október 23-a óta ebben a fázisban vagyunk: ugyanis akkor kezdték el minden realitást nélkülözve állítani, hogy a Tisza utolérte, majd megelőzte a Fideszt.

Amikor már nem számít a hitelesség

Szerinte már akkor is látszott, hogy azok a számok nem voltak reálisak. Úgy véli, ennek világos pszichológiai célja volt: elhitetni az ellenzéki szavazókkal, hogy van esély a győzelemre. Ez egy visszatérő stratégia a részükről – a korábbi választásokon is szintén próbálták azt az illúziót kelteni a kormányellenes szavazókban, hogy van esély ellenzéki győzelemre. Szerinte azóta is ezen a vonalon haladnak, és láthatóan semmi nem téríti el őket ettől.

– Úgy tűnik, az ellenzék egésze egyetlen lapra tesz fel mindent

– jegyezte meg.