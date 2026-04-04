Félrevezető választási útmutatót terjeszt Magyar Péter embere + videó

Magyar Péter embere online dezinformációs kampányt folytat – írja a Tűzfalcsoport. A blog felhívta a figyelmet, hogy több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportban egy „választási útmutatóként” megjelölt videó terjed, amely a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

A Tűzfalcsoport emlékeztet: a politikai véleménynyilvánítás szabadságát az alaptörvény IX. cikke védi, ez a szabadság viszont nem korlátlan, nem sértheti mások jogait és nem veszélyeztetheti a demokratikus választás tisztaságát.

A napokban tucatjával érkeztek jelzések tiszás és ellenzéki Facebook-csoportokból, például a Klubrádió saját ilyen közösségi médiás csoportjából származó, a profilja alapján Magyar Péter egyik emberéhez köthető olyan dezinformációs kampányvideóról, amely a „kitöltési útmutató” címet viseli és egyetlen opcióként a Tisza Párt alatti kör beikszelését tartalmazza.

Egy „választási útmutatóként” terjesztett videó azonban több szinten is jogsértő lehet: sértheti a választási eljárási törvény alapelveit, különösen a választás tisztaságát és az esélyegyenlőséget, burkolt kampánytevékenységnek minősülhet,

súlyosabb esetben pedig akár a büntető törvénykönyv szerinti, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti, ha a választókat megtévesztő módon befolyásolja.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria több alkalommal is foglalkozott olyan ügyekkel, amikor megtévesztő szórólapok jelentek meg, a választási eljárásról félrevezető tájékoztatást adtak, vagy nem volt egyértelmű, hogy egy tartalom kampányeszköz. Ezekben az esetekben a hatóság gyakran megállapította a választási alapelvek megsértését, különösen a jóhiszemű joggyakorlás sérelmét.