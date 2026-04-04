Félrevezető választási útmutatót terjeszt Magyar Péter embere + videó

A tiszások által terjesztett videó nem csak jogsértő lehet, de a büntető törvénykönyv szerinti, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

Munkatársunktól
2026. 04. 04. 12:14
Magyar Péter embere online dezinformációs kampányt folytat – írja a Tűzfalcsoport. A blog felhívta a figyelmet, hogy több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportban egy „választási útmutatóként” megjelölt videó terjed, amely a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

A Tűzfalcsoport emlékeztet: a politikai véleménynyilvánítás szabadságát az alaptörvény IX. cikke védi, ez a szabadság viszont nem korlátlan, nem sértheti mások jogait és nem veszélyeztetheti a demokratikus választás tisztaságát.

A napokban tucatjával érkeztek jelzések tiszás és ellenzéki Facebook-csoportokból, például a Klubrádió saját ilyen közösségi médiás csoportjából származó, a profilja alapján Magyar Péter egyik emberéhez  köthető olyan dezinformációs kampányvideóról, amely a „kitöltési útmutató” címet viseli és egyetlen opcióként a Tisza Párt alatti kör beikszelését tartalmazza.

Egy „választási útmutatóként” terjesztett videó azonban több szinten is jogsértő lehet: sértheti a választási eljárási törvény alapelveit, különösen a választás tisztaságát és az esélyegyenlőséget, burkolt kampánytevékenységnek minősülhet,

súlyosabb esetben pedig akár a büntető törvénykönyv szerinti, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti, ha a választókat megtévesztő módon befolyásolja.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria több alkalommal is foglalkozott olyan ügyekkel, amikor megtévesztő szórólapok jelentek meg, a választási eljárásról félrevezető tájékoztatást adtak, vagy nem volt egyértelmű, hogy egy tartalom kampányeszköz. Ezekben az esetekben a hatóság gyakran megállapította a választási alapelvek megsértését, különösen a jóhiszemű joggyakorlás sérelmét.

Screenshot
Magyar Péter egyik embere jogsértő videót terjeszthet, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti (Forrás: Tűzfalcsoport)

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
