Orbán Viktor nyitja meg a megújult Citadellát

A budapesti Citadella átfogó megújításának jelentősége nemcsak építészeti, hanem szimbolikus is: az egykori erőd ma már nem az elzártságot, hanem a nyitottságot és a szabadságot jelképezi.

A megújult Citadella (Fotó: Nemzeti Hauszmann-program)

A Taraczky Dániel által tervezett koncepció kulcseleme az erődfalak „megnyitása”, új átjárók és belépési pontok létesültek, ami összeköti a Gellért-hegy két oldalát. A tervezéskor tudatos történeti metaforát alkalmaztak: a nyugati rondellát, amely a zsarnokságot szimbolizálta, leválasztották, így a tér fizikailag és szimbolikusan is nyitott immár a látogatók számára.

A 2020 őszén kezdődött felújítást régészeti feltárások előzték meg, és számos jelentős leletet tártak fel. A munkálatok alatt az erőd szerkezetét megerősítették az eredeti építési technikák alapján. Korszerű infrastruktúrát alakítottak ki: új bejáratok, liftek és akadálymentesített útvonalak segítik a közlekedést, a belső udvar parkosítása pedig zöld közösségi teret teremtett.

A több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban látható A szabadság bástyája című állandó kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmek történetét mutatja be.

Az udvarban kialakított víztükör és az örökláng a szabadság és az emlékezés szimbóluma – írja az Index.

Orbán Viktor is beszédet mond

A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol Orbán Viktor is beszédet mond majd.

A megnyitót kétnapos programsorozat kíséri, családi programokkal, zenei előadásokkal és gasztronómiai kínálattal.

A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosság legyen, hanem élő, közösségi térként működjön a jövőben.