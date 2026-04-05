Orbán Viktor: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek + videó

Több mint szimbolikus, hogy éppen húsvét vasárnapján, a feltámadás napján gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljük egy történelmi helyszín megújulását – jelentette ki Rákay Philip a Citadella átadóján. – Legnevesebb építőművészeink sosem pusztán köveket, téglákat láttak maguk előtt, hanem álmokat rajzoltak a falakra – mondta.
Hozzátette:
országépítőnek lenni nem pusztán fizikai építkezést jelent, hanem közösséget formáló törekvést, amely hazát épít.
A törésvonalon mindig történik valami
Beszéde elején Orbán Viktor szép húsvéti ünnepet és feltámadást kívánt mindenkinek.
– Magunk mögött hagyhatunk mindent, ami rossz, így újult meg a Citadella is – mondta. Még soha nem fordult elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett helyen a magyarok építettek volna valamit. Ide mindig mások építettek – mondta.
Ma a magyar szabadság bástyája.
