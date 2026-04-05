Orbán Viktor: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek + videó

A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 12:40
Fotó: Ladóczki Balázs
Több mint szimbolikus, hogy éppen húsvét vasárnapján, a feltámadás napján gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljük egy történelmi helyszín megújulását – jelentette ki Rákay Philip a Citadella átadóján. – Legnevesebb építőművészeink sosem pusztán köveket, téglákat láttak maguk előtt, hanem álmokat rajzoltak a falakra – mondta.

Hozzátette:

országépítőnek lenni nem pusztán fizikai építkezést jelent, hanem közösséget formáló törekvést, amely hazát épít.

A törésvonalon mindig történik valami

Beszéde elején Orbán Viktor szép húsvéti ünnepet és feltámadást kívánt mindenkinek.

– Magunk mögött hagyhatunk mindent, ami rossz, így újult meg a Citadella is – mondta. Még soha nem fordult elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett helyen a magyarok építettek volna valamit. Ide mindig mások építettek – mondta. 

Ma a magyar szabadság bástyája.

A kormányfő hangsúlyozta: azt mondják, a Gellért-hegy két tektonikus hegy határán helyezkedik el. Két világ között. Magyarország is civilizációs határon fekszik.

A törésvonalon mindig történik valami, birodalmak jönnek-mennek, de mi mindig maradunk. Sok százezer magyar halt meg a csatatereken. A Gellért-hegy egymillió éves. Az utolsó ezeregyszáz évet velünk, magyarokkal élte meg. Mi vagyunk a hegy. A Gellért-hegy, Magyarország. Érdemes erőfeszítést tenni, hogy feljussunk a tetőre. Innen kapjuk a legjobb látóteret, ha itt állsz, innen kapod a legjobb képet az egész Kárpát-medencére

– fogalmazott a kormányfő. Úgy fogalmazott, a magaslatokról a jövőre is jó kilátás nyílik. Szerinte azonban amit most látunk, nem tesz boldoggá minket. Ilyen sötét felhők régen közeledtek hazánk felé: nyugatról Brüsszel csődje. Láttunk migrációs válságot, energiaválságot, de külön-külön, és sorjában ki is védtük őket.

Most hamarosan együtt csap le Magyarországra több válság. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Nemcsak a magyarok életének megszokott rendje, de a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn, amit az ukránok tesznek Magyarország ellen

– mondta a miniszterelnök.

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolaj ára hatvan százalékkal emelkedett. Egy dolog számít, hogy legyen energia. Ki kell maradni a háborúból – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Négy éve létrehoztunk egy széles nemzeti összefogást a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítanunk, sőt még szélesebbé kell tenni – közölte Orbán Viktor.

A feltámasztott Citadella, a nemzet megújított kilátója, újra bírtokba vett magaslati őrhelye segítse a magyarokat, hogy megláthassák és megérthessék a horizonton gyülekező felhőket, és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen, közös és jó döntésüket a következő vasárnapon

– mutatott rá.

Ákos zenélt az átadón

Az átadóünnepség Ákos produkciójával kezdődött el. A zenész előbb az Ember maradj című dalát adta elő, majd a Fel a szívekkel című szerzeményével szórakoztatta a közönséget. Harmadikként az Alig hitted című dal hangzott el.

A 2020 őszén indult beruházással az egykori elzárt erőd nyitott, akadálymentesített közösségi térré és turisztikai központtá alakult át. 

A megújult Citadella 14 órakor nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. 

Ahogy lapunk már beszámolt róla, a nyitást kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.

Borítókép: Hamarosan átadják a megújult Citadellát (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

