Orbán Viktor: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek + videó

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolaj ára hatvan százalékkal emelkedett. Egy dolog számít, hogy legyen energia. Ki kell maradni a háborúból – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Négy éve létrehoztunk egy széles nemzeti összefogást a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítanunk, sőt még szélesebbé kell tenni – közölte Orbán Viktor.

A feltámasztott Citadella, a nemzet megújított kilátója, újra bírtokba vett magaslati őrhelye segítse a magyarokat, hogy megláthassák és megérthessék a horizonton gyülekező felhőket, és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen, közös és jó döntésüket a következő vasárnapon

– mutatott rá.

Ákos zenélt az átadón

Az átadóünnepség Ákos produkciójával kezdődött el. A zenész előbb az Ember maradj című dalát adta elő, majd a Fel a szívekkel című szerzeményével szórakoztatta a közönséget. Harmadikként az Alig hitted című dal hangzott el.

A 2020 őszén indult beruházással az egykori elzárt erőd nyitott, akadálymentesített közösségi térré és turisztikai központtá alakult át.

A megújult Citadella 14 órakor nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

Ahogy lapunk már beszámolt róla, a nyitást kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.