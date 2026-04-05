Húsvétvasárnap délután nyitja meg Orbán Viktor a megújult Citadellát + videó

A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol Orbán Viktor is beszédet mond. Az ünnepséget a Magyar Nemzet online felületén és a Hír TV élőben közvetíti.
A nyitást kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.
A Nemzeti Hauszmann Program keretében megvalósult fejlesztés legfőbb építészeti újdonsága az erődfalak jelképes „megnyitása”. A Taraczky Dániel nevével fémjelzett koncepció alapján új belépési pontokat hoztak létre, a nyugati rondella falának megbontásával pedig a korábban zárt belső udvar közvetlen kapcsolatba került a környező parkkal. A munkálatokat kiterjedt régészeti feltárás előzte meg, a falak helyreállítása során pedig az eredeti építési technológiák alkalmazásával őrizték meg a történelmi hitelességet.
A több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban kapott helyet A szabadság bástyája című állandó kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmeknek állít emléket.
A belső udvarban zöldfelületeket, víztükröt és egy öröklángot alakítottak ki, a látogatók kényelmét pedig modern infrastruktúra, többek között új liftek és akadálymentes útvonalak szolgálják.
A beruházás célja, hogy az egykor a zsarnokság szimbólumaként emelt erőd a jövőben a szabadság és a közösségi kikapcsolódás élő helyszíneként funkcionáljon Budapest szívében.
A vasárnapi megnyitót megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök bejárást tartott a Citadellán.
A bejáráson a miniszterelnök elsőként a Citadellán dolgozó munkásokat köszöntötte, majd pedig néhány szót váltott a holnapi rendezvényre készülő Ákossal, illetve a szervezőcsapat több tagjával is.
