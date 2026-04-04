Orbán Viktor megmutatta, kivel adja át a Citadellát + videó

A húsvétvasárnapi megnyitót megelőzően a miniszterelnök bejárást tartott a Citadellán – derül ki Orbán Viktor új videójából.
A bejáráson a miniszterelnök elsőként a Citadellán dolgozó munkásokat köszöntötte, majd pedig néhány szót váltott
a holnapi rendezvényre készülő Ákossal,
illetve a szervezőcsapat tagjaival is.
A megújult Citadellát húsvétvasárnap délután két órakor adják át a nagyközönségnek. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor kormányfő.
A megnyitót a Magyar Nemzet internetes kiadása és a Hír TV élőben közvetíti.
A Citadella megnyitását április 5-én és 6-án kétnapos rendezvénysorozat kíséri: a látogatókat családi és zenei programok, valamint gasztronómiai kínálat várja. Az egykor a zsarnokság szimbólumaként emelt erőd a jövőben a szabadság és a közösségi kikapcsolódás élő helyszíneként funkcionál majd Budapest szívében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!