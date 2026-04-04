Bepillanthatunk Gobbi Hilda titkos birodalmába: a felújított Patkó-villa enteriőréről tettek közzé fotókat

A kormány Facebook-oldalán megosztott fényképsorozat tanúsága szerint a felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az épület megőrizze azt a szellemi örökséget, amelyet Gobbi Hilda saját kezűleg álmodott meg. A Patkó-villa különlegessége, hogy falai közé beépítették a lebontott régi Nemzeti Színház darabjait, így a múlt egy darabja fizikailag is jelen van az alkotóházként újranyitó ingatlanban.

A Patkó-villa egykori társalgója (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A fotókon jól láthatóak azok a történelmi ajtók is, amelyek egykor Blaha Lujza, Jászai Mari vagy éppen Somlay Artúr öltözőit díszítették, emellett a látogatók megcsodálhatják a névadó motívumokat is, hiszen a kerítés, a kapu és az ablakrácsok mind elhagyott lópata-vasakból készültek.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A kormányzat hivatalos oldalán bemutatott belső terekben központi szerepet kapott a színművésznő monumentális, több mint négyezer darabos patkógyűjteménye, amelynek közel felét beépítették az épület szerkezetébe és díszítésébe.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Ez a beruházás része annak a nagyszabású kulturális fejlesztési sorozatnak, amelynek keretében az elmúlt évtizedben mintegy 650 milliárd forintot fordítottak a magyar kulturális infrastruktúra és épített örökség megóvására. A visegrádi idilli környezetben álló villa a jövőben alkotóházként funkcionál majd, így biztosítva, hogy Gobbi Hilda egykori menedéke ne csak múzeum, hanem a kortárs művészet élő, inspiráló helyszíne maradjon, ahol a modern igények találkoznak a múlt századi színházi világ megőrzött emlékeivel.