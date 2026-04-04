Egykor félelmetes erődként uralta a várost, ma már nem szétválaszt, hanem összeköt a megújult Citadella + videó

A Citadella története jól példázza, miként változhat meg egy építmény jelentése az idők során. Az erődöt az 1848–49-es szabadságharc leverését követően, az osztrák hatalom megerősítésének szándékával kezdték építeni 1850-ben, és néhány év alatt el is készült.

Fotó: MTI/Róka László

Elhelyezkedése a Gellért-hegy legmagasabb pontján nem véletlen:

stratégiai szempontból kiváló rálátást biztosított az egész városra, így nemcsak védelmi, hanem megfigyelési és elrettentő szerepet is betöltött. A kortársak szemében sokkal inkább a megszállás jelképe volt, mintsem valódi katonai szükségszerűség.

Az erőd méretei is ezt az erőt demonstrálták: több mint 200 méter hosszú falai, több méter vastag kőfalai és az akár hatvan ágyú befogadására alkalmas kialakítása komoly hadászati potenciált sugallt. Mindezek ellenére katonai jelentősége viszonylag hamar csökkent, különösen az 1867-es kiegyezést követően, amikor a politikai viszonyok enyhülésével az erőd fenntartása már kevésbé volt indokolt.

A Citadella sorsa ezt követően többször is fordulatot vett. A XIX. század végén még a részleges bontása is felmerült, sőt meg is kezdődött, ám végül nem tűnt el teljesen a városképből.

A XX. század során az épület különböző funkciókat kapott: használták laktanyaként, rendőrségi épületként, de egy időben még lakóhelyként is szolgált, gyakran méltatlan körülmények között.

A második világháború idején ismét katonai szerephez jutott, és súlyos károkat szenvedett. A falakon ma is látható belövések nyomai emlékeztetnek erre az időszakra. A háborút követően a Citadella környezete fokozatosan átalakult, és egyre inkább a városi kirándulások kedvelt célpontjává vált. Ebben jelentős szerepet játszott az 1947-ben felállított Szabadság-szobor, amely a főváros egyik legismertebb jelképévé vált, és szorosan összekapcsolódott a Citadella látképével.

Erődből közösségi tér

A Kádár-korszakban az erőd részleges helyreállításon esett át, és turisztikai funkciókat is kapott: működött benne étterem, borozó, turistaszállás, valamint kilátóként is szolgált. 1987-ben a budapesti világörökségi helyszínek részeként nemzetközi elismerést is nyert. Ennek ellenére az épület állapota az elmúlt évtizedekben fokozatosan romlott, a terület egyes részei elzárttá és elhanyagolttá váltak.