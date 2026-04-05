Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Citadella (Budapest)citadellaOrbán ViktorBudapestSzabadság-szoborfelújítás

Lázár János a Citadelláról: Mint az elmúlt 16 évben annyiszor, megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk + fotók

Ismét büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 9:49
Forrás: Facebook/Lázár János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felújított Citadella az újabb élő példája annak, hogy mi, magyarok tudunk jót és jól építeni – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, ismét egy ikonikus budapesti jelkép kapott önmagához és a magyar történelemhez is méltó külsőt és belsőt. 

Citadella
Fotó: Facebook/Lázár János

A Citadella és a Szabadság-szobor mostantól nemcsak fővárosunk egyik legkedveltebb turisztikai célpontja lehet, hanem a magyarok szabadságért folytatott küzdelmének szimbolikus megjelenítője is – írta a miniszter. Majd kiemelte: 

– Mint az elmúlt 16 évben már annyiszor, most megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!

A képek magukért beszélnek – tette hozzá az általa megosztott fotókkal kapcsolatban.

A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol Orbán Viktor is beszédet mond. 

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a megnyitót kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.


Borítókép: A Citadella (Fotó: Facebook/Lázár János)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu