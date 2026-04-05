Lázár János a Citadelláról: Mint az elmúlt 16 évben annyiszor, megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk + fotók

A felújított Citadella az újabb élő példája annak, hogy mi, magyarok tudunk jót és jól építeni – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, ismét egy ikonikus budapesti jelkép kapott önmagához és a magyar történelemhez is méltó külsőt és belsőt.

A Citadella és a Szabadság-szobor mostantól nemcsak fővárosunk egyik legkedveltebb turisztikai célpontja lehet, hanem a magyarok szabadságért folytatott küzdelmének szimbolikus megjelenítője is – írta a miniszter. Majd kiemelte:

– Mint az elmúlt 16 évben már annyiszor, most megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!

A képek magukért beszélnek – tette hozzá az általa megosztott fotókkal kapcsolatban.

A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a megnyitót kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.