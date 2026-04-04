Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Hárman meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek egy hajnali balesetben Kiskunfélegyházánál + fotók

A sofőrt őrizetbe vették.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 9:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek, amikor fának csapódott egy autó szombatra virradóra Kiskunfélegyháza térségében, egy alsórendű úton – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kiskunfélegyháza, 2026. április 4. Összeroncsolódott személygépkocsi Kiskunfélegyháza közelében egy alsórendű úton 2026. április 4-én. MTI/Donka Ferenc
A baleset éjszaka fél egy körül történt. Egy kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, és először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.

A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd berohant a fák közé, ahol az oldalára borult. A balesetben a hátul ülő

három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben.

Az autót vezető huszonhét éves kiskunfélegyházi férfival szemben, aki könnyebben sérült, felmerült az ittasság gyanúja, ezért mintavételre előállították, majd őrizetbe vették.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják.

Borítókép: Súlyos baleset történt Kiskunfélegyháza közelében (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
