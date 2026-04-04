Hárman meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek egy hajnali balesetben Kiskunfélegyházánál + fotók

Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek, amikor fának csapódott egy autó szombatra virradóra Kiskunfélegyháza térségében, egy alsórendű úton – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A baleset éjszaka fél egy körül történt. Egy kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, és először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.

A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd berohant a fák közé, ahol az oldalára borult. A balesetben a hátul ülő

három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben.

Az autót vezető huszonhét éves kiskunfélegyházi férfival szemben, aki könnyebben sérült, felmerült az ittasság gyanúja, ezért mintavételre előállították, majd őrizetbe vették.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják.