Arne Slot a kuparangadón is bünteti Szoboszlait? Liverpoolban már sejtik a választ

„Az egész idényünk szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét.” Nem tudunk vitatkozni Szoboszlai Dominik kijelentésével, aki a minap az ITV-nek mondta ezt, gondolva arra, hogy a Liverpool szombaton a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében, majd szerdán a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája-párharc odavágóján, aztán szombaton a Fulhamet fogadja a Premier League-ben – utóbbi azért is olyan fontos, mert a Liverpool a márciusi válogatottszünet után noha ötödik, amely BL-indulást ér, de a hatodik Chelsea egy, a hetedik Brentford és nyolcadik Everton két-két pontra van csak.

A Liverpool legutóbb kikapott a Manchester Citytől, pedig Szoboszlai Dominik elképesztő gólt lőtt Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Manchester City–Liverpool: hol fog Szoboszlai Dominik játszani?

De vissza a mai Manchester City elleni kuparangadóra, amely 13.45-kor kezdődik, és a Spíler 1 élőben közvetíti. Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón szokásos sérülésjelentést tartott. Alisson hetekig nem lesz elérhető, a brazil kapus aztán a közösségi médiában üzent, amely szerint a hónap végén visszatérhet. Slot azonban jó hírekkel is szolgált, a svéd támadó Alexander Isak – akinek a lába még decemberben tört el a Tottenham ellen–, a holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong és az idény végén távozó Mohamed Szalah is újra edzésbe állt.

Adott tehát a kérdés: a Hollandia–Ecuador barátságos mérkőzésen 13 perc után lecserélt Frimpong van-e olyan egészségi állapotban, hogy a City ellen kezdjen? Egyéb esetben szinte biztos, hogy Szoboszlai lesz ezúttal is a jobbhátvéd.

Pep Guardiola együttese ellen ez azért is lesz nehéz döntés, mert a mostani idényben novemberben, amikor a két együttes az Etihadban találkozott, akkor a belga szélső, Jérémy Doku kis túlzással bolondot csinált a jobbhátvéd Conor Bradley-ből, a hazaiak 3-0-ra nyertek. Slot szerint most elvégezték a házi feladatot, felkészültek Dokuból.

A liverpooli sajtó is a jobbhátvédkérdéssel foglalkozik. A This is Anfield azonban a cikkében felhívja rá a figyelmét, a képletben még egy ismeretlen tényező az argentin középpályás, Alexis Mac Allister, aki ugyanis magyar idő szerint szerda hajnalban még Buenos Airesben játszott felkészülési mérkőzést. Így Mac Allister a kispadon kezdhet, a helyén akár Szoboszlai is játszhat…