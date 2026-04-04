Arne Slot a kuparangadón is bünteti Szoboszlait? Liverpoolban már sejtik a választ

Szombaton 13.45-kor rendezik a Manchester City–Liverpool angol FA-kupa-negyeddöntőt az Etihad Stadionban. A Liverpool kezdőcsapata kapcsán ezúttal is az a legnagyobb kérdés, hogy Szoboszlai Dominik hol fog játszani, ugyanis Jeremie Frimpong és Alexis Mac Allister kérdéses játéka miatt a mindenes Szoboszlait Arne Slot akár ezúttal is jobbhátvédként játszathatja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 6:16
Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen biztosan kezd, csak az a kérdés, hogy hol
Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen biztosan kezd, csak az a kérdés, hogy hol Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
„Az egész idényünk szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét.” Nem tudunk vitatkozni Szoboszlai Dominik kijelentésével, aki a minap az ITV-nek mondta ezt, gondolva arra, hogy a Liverpool szombaton a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében, majd szerdán a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája-párharc odavágóján, aztán szombaton a Fulhamet fogadja a Premier League-ben – utóbbi azért is olyan fontos, mert a Liverpool a márciusi válogatottszünet után noha ötödik, amely BL-indulást ér, de a hatodik Chelsea egy, a hetedik Brentford és nyolcadik Everton két-két pontra van csak. 

A Liverpool legutóbb kikapott a Manchester Citytől, pedig Szoboszlai Dominik elképesztő gólt lőtt  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Manchester City–Liverpool: hol fog Szoboszlai Dominik játszani?

De vissza a mai Manchester City elleni kuparangadóra, amely 13.45-kor kezdődik, és a Spíler 1 élőben közvetíti. Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón szokásos sérülésjelentést tartott. Alisson hetekig nem lesz elérhető, a brazil kapus aztán a közösségi médiában üzent, amely szerint a hónap végén visszatérhet. Slot azonban jó hírekkel is szolgált, a svéd támadó Alexander Isak – akinek a lába még decemberben tört el a Tottenham ellen–, a holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong és az idény végén távozó Mohamed Szalah is újra edzésbe állt.

Adott tehát a kérdés: a Hollandia–Ecuador barátságos mérkőzésen 13 perc után lecserélt Frimpong van-e olyan egészségi állapotban, hogy a City ellen kezdjen? Egyéb esetben szinte biztos, hogy Szoboszlai lesz ezúttal is a jobbhátvéd.

Pep Guardiola együttese ellen ez azért is lesz nehéz döntés, mert a mostani idényben novemberben, amikor a két együttes az Etihadban találkozott, akkor a belga szélső, Jérémy Doku kis túlzással bolondot csinált a jobbhátvéd Conor Bradley-ből, a hazaiak 3-0-ra nyertek. Slot szerint most elvégezték a házi feladatot, felkészültek Dokuból. 

A liverpooli sajtó is a jobbhátvédkérdéssel foglalkozik. A This is Anfield azonban a cikkében felhívja rá a figyelmét, a képletben még egy ismeretlen tényező az argentin középpályás, Alexis Mac Allister, aki ugyanis magyar idő szerint szerda hajnalban még Buenos Airesben játszott felkészülési mérkőzést. Így Mac Allister a kispadon kezdhet, a helyén akár Szoboszlai is játszhat… 

Ugyanakkor a cikk szerint a legtöbb esély Frimpong és Mac Allister kezdetésére van, miután Slotnak Angliában már csak az FA-kupa maradt, amit megnyerhet, így tartalékolásnak nincs helye.

Pepijn Lijnders a Manchester City stábjában dolgozik 2025 nyara óta  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpoolt elárulta, most ő vezeti a Manchester Cityt

Noha Pepijn Lijnders csak a másodedző a manchesteri kékeknél, de Pep Guardiola eltiltása miatt ő lesz a „vezetőedző” a kispadoknál. Persze Guardiolával a mérkőzés közben folyamatosan fog egyeztetni. A holland szakember 2015-től 2024 májusáig mindössze egy idényt nem töltött a Liverpoolnál, a 2017/18-asat, amikor Hollandiában edzősködött, nem is véletlen, hogy Jürgen Klopp jobbkezének is hívták Lijnderset. Nem meglepő, hogy a Liverpool szurkolói gyors bukást reméltek a hollandnak új munkahelyén, ez azonban elmaradt, Guardiola idei megújulásában nagy szerepet játszott. A szombati mérkőzés után érdekes jelenetek lesznek, ahogy Lijnders fog értékelni a Manchester Cityt képviselve a Liverpool ellen. 

Már csak az a kérdés, hogy a márciusban Ligakupa-győztes City a holland irányításával is képes-e legyőzni a Poolt, ahogy az idényben idáig kétszer – februárban az Anfielden, ahol Szoboszlai Dominik szabadrúgásból volt eredményes, majd a végén kiállították –, vagy Szoboszlaiék a legnehezebb hetet győzelemmel és továbbjutással kezdik.

FA-kupa, negyeddöntők párosítása:

szombat:

  • Manchester City–Liverpool 13.45
  • Chelsea–Port Vale (III.) 18.15
  • Southampton (II.)–Arsenal 21.00

vasárnap:

  • West Ham–Leeds 17.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu