Orbán Viktor nézőpontja: nemzeti összefogásra van szükség a választás után is + videó

Rövid videóval jelentkezett a közösségi médiában Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel, amiben sok mindent megfogalmazott, és azokat a dolgokat is határozottan kijelentette, amelyeket eddig több cikkünkben megírtunk már, mondhatni feltételes módban. Az elmúlt időszak eseményeit, a hazánk elleni támadásokat alaposan szétszálazta Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.

2026. 04. 10. 14:23
Néző László azzal indította podcastműsorunkat: annyi veszély leselkedik ránk, hogy ezt csak nemzeti összefogással tudjuk elhárítani. Boros Bánk Levente egy alternatív gondolatot fogalmazott meg, miszerint egy Fidesz-kormánnyal az is jól jár, aki nem rájuk szavaz. 

Hozzátette, ez nem csupán ígéret, hiszen az elmúlt 16 évben a családtámogatásokkal, az árstopokkal, a plusznyugdíjakkal azok is jól jártak, akik nem nemzeti érzelműek. 

Főszerkesztőnk és vendége rátért a várható választási eredményekre. Boros Bánk Levente kiemelte, mivel vegyes választás van, ami biztosítja egy kormány eredményét, ebből eddig soha nem volt gond, bármelyik párt elfogadta a voksolás végeredményét. Most nem erre utalnak a jelek, bár számára ez tűnne logikusnak. Kiemelte, az iráni válság, az orosz–ukrán háború, az energiaválság tekintetében luxus lenne egy polgárháború kitörése hazánkban, mert egy kormány csak akkor tud felelősen cselekedni, ha megvan a társadalmi béke; akkor bárki is lesz a győztes vagy a vesztes, mindenki a saját pozíciójának megfelelően tudomásul veszi a helyzetét.  

Néző László emlékeztetett a miniszterelnök reggeli rövid üzenetének egyik részletére, amelyből véleménye szerint nem az derült ki, hogy egy Fidesz-győzelem után megbékélés lenne, hanem már arról szól minden, hogy a tiszások rendbontást szerveznek főleg Budapesten, miközben a Fidesz bejelentette, bármi lesz a választások eredménye, azt elfogadja. 

Miként jutottunk el ide? Lesz-e megbékélés? Mi várható? Mennyire hihetünk a közvélemény-kutatásoknak? Minderről és másról is bővebben a Rapidban. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
