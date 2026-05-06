Ismét nő a háborús kockázat a Közel-Keleten, miközben egyre bizonytalanabb Ursula von der Leyen pozíciója

Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a Közel-Keleten ismét teljes körű háború robban ki. Eközben komoly feszültségek alakultak ki az Európai Unió vezetésében, ahol nyílt rivalizálás bontakozott ki Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között. A brüsszeli hatalmi harcok mellett most már egyre többen beszélnek arról is, ki válthatja a jelenlegi bizottsági elnököt. Brüsszel szakértői csapatot küld Örményországba az orosz propaganda és a választási beavatkozás elleni küzdelemre.

2026. 05. 06. 1:00
Teherhajó a Hormuzi-szorosnál Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI Forrás: ISNA
Egyre forróbb a talaj Ursula von der Leyen lába alatt

Komoly feszültségek alakultak ki az Európai Unió vezetésében, ahol nyílt rivalizálás bontakozott ki Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között. A brüsszeli hatalmi harcok mellett most már egyre többen beszélnek arról is, ki válthatja a jelenlegi bizottsági elnököt. Belső hatalmi harcok és háborús félelmek közepette Alexander Stubb finn elnök neve is felmerült az uniós vezetés élére.

A konfliktus különösen akkor vált látványossá, amikor az uniós vezetők az iráni eseményekre próbáltak reagálni. 

Míg Ursula von der Leyen és António Costa közös nyilatkozatot adott ki, addig Kaja Kallas már korábban külön megszólalt, ami a háttérben húzódó koordinációs problémákra utalhat.

Diplomáciai források szerint a két vezető között fennálló rivalizálás nem új keletű, és mélyebb intézményi ellentéteket tükröz az Európai Bizottság és az uniós külügyi szolgálat között. Több európai parlamenti képviselő is bírálta azt a gyakorlatot, amely szerint a bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni a külpolitikában, olyan területeken is, amelyek hagyományosan nem tartoztak a hatáskörébe.

Brüsszel örményországi műveletre készül

Hamarosan szakértői csapat indul Örményországba, hogy Brüsszel az orosz propaganda és a választási beavatkozás ellen küzdjön. Az EU szeretné elérni, hogy az ország közeledjen a Nyugathoz, Putyin azonban már figyelmeztette is az örmény elnököt – írja a The Guardian

Az orosz–ukrán háború négy éve teljesen átrendezte a geopolitikai térképet, ez pedig különösen igaz a volt szovjet blokk országainak egy részére, amelyekre Moszkva érezhetően kevesebb figyelmet fordít. Örményország, amely hagyományosan Oroszország érdekszférájába tartozott, most segítséget kért, Brüsszel pedig meghallotta a kérést. 

Egy rendkívül szimbolikus eseménysorozat részeként az EU vezetői kedden tartották első csúcstalálkozójukat Örményországgal, az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján. 

Kedden Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen és António Costa, az EU vezetői várhatóan hivatalosan is üdvözlték az örményországi külföldi beavatkozások elleni küzdelemre irányuló uniós misszió koncepcióját, valamint tárgyaltak energiaügyekről, a közlekedésről és a gazdasági támogatásról is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

