Ismét nő a háborús kockázat a Közel-Keleten, miközben egyre bizonytalanabb Ursula von der Leyen pozíciója

Egyre forróbb a talaj Ursula von der Leyen lába alatt

Komoly feszültségek alakultak ki az Európai Unió vezetésében, ahol nyílt rivalizálás bontakozott ki Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között. A brüsszeli hatalmi harcok mellett most már egyre többen beszélnek arról is, ki válthatja a jelenlegi bizottsági elnököt. Belső hatalmi harcok és háborús félelmek közepette Alexander Stubb finn elnök neve is felmerült az uniós vezetés élére.

A konfliktus különösen akkor vált látványossá, amikor az uniós vezetők az iráni eseményekre próbáltak reagálni.

Míg Ursula von der Leyen és António Costa közös nyilatkozatot adott ki, addig Kaja Kallas már korábban külön megszólalt, ami a háttérben húzódó koordinációs problémákra utalhat.

Diplomáciai források szerint a két vezető között fennálló rivalizálás nem új keletű, és mélyebb intézményi ellentéteket tükröz az Európai Bizottság és az uniós külügyi szolgálat között. Több európai parlamenti képviselő is bírálta azt a gyakorlatot, amely szerint a bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni a külpolitikában, olyan területeken is, amelyek hagyományosan nem tartoztak a hatáskörébe.