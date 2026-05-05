Rezeg a léc Ursula von der Leyen alatt: már az utódlásról beszélnek + videó

Komoly feszültségek alakultak ki az Európai Unió vezetésében, ahol nyílt rivalizálás bontakozott ki Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között. A brüsszeli hatalmi harcok mellett most már egyre többen beszélnek arról is, ki válthatja a jelenlegi bizottsági elnököt. Belső hatalmi harcok és háborús félelmek közepette Alexander Stubb finn elnök neve is felmerült az uniós vezetés élére.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 4:49
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Diplomáciai források szerint a két vezető között fennálló rivalizálás nem új keletű, és mélyebb intézményi ellentéteket tükröz az Európai Bizottság és az uniós külügyi szolgálat között. Több európai parlamenti képviselő is bírálta azt a gyakorlatot, amely szerint a bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni a külpolitikában, olyan területeken is, amelyek hagyományosan nem tartoztak a hatáskörébe.

Lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben sok külső partner számára sem egyértelmű, ki képviseli az Európai Uniót. Nacho Sánchez Amor uniós tisztviselő szerint több nemzetközi partner egyszerűen nem tudja, kihez kell fordulnia az EU-ban. Úgy fogalmazott: Európa csak akkor tudna valódi geopolitikai szereplővé válni, ha egységesen lépne fel – ennek hiánya viszont gyengítheti a közösség nemzetközi súlyát.

Egyre többet beszélnek az utódlásról

A brüsszeli bizonytalanság közepette a nemzetközi sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg találgatások az esetleges utódlásról. A svéd Marcus Oscarsson szerint már konkrét nevek is felmerültek, akik egy válsághelyzetben vezető szerepet tölthetnének be Európában.

A politikai kommentátor weboldalán kiemeli, hogy az ukrajnai háború és az Oroszországgal fennálló feszültség miatt több európai vezető is figyelmeztetett: a kontinens biztonsága egyre sérülékenyebb, ezért elengedhetetlen a gyors és hatékony koordináció. Hasonló értékelések hangzanak el a NATO részéről is.

Ebben a helyzetben került elő Alexander Stubb neve, akit egyes elemzők lehetséges európai koordinátorként emlegetnek egy esetleges konfliktus idején. A finn közszolgálati média, az Yle alapján Line Rindvig védelmi szakértő úgy fogalmazott: „Ha európai háborús vezetőt kellene választanom, Finnország elnökét választanám.”

A szakértő szerint Finnország az elmúlt időszakban az élvonalba került az ukrajnai háború tapasztalatainak feldolgozásában.

Önök Európa élvonalába tartoznak az ukrajnai tudás hasznosításában

– mondta.

Stubb neve egyre többször kerül elő

A svéd SVT beszámolója szerint Alexander Stubb több alkalommal is az északi országok, illetve tágabb értelemben Európa képviselőjeként vett részt az Ukrajna támogatásáról szóló egyeztetéseken.

A portálok arra is kitérnek, hogy a finn elnök nemzetközi kapcsolatai különösen értékesek lehetnek egy feszült geopolitikai helyzetben. A nemzetközi sajtó szerint Stubb azon európai politikusok közé tartozik, akik hatékony kapcsolatot tudtak kialakítani Donald Trumppal.

Jan Hallenberg professzor szerint „az, hogy Stubb hét órát tölthetett Trumppal a golfpályán és annak környékén, nagyon fontos volt, és megerősítette személyes kapcsolatukat”.

Egy másik értékelés szerint „a lényeg az, hogy vannak európaiak, akikre Trump hallgat, és egyikük Alexander Stubb”.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

