Rezeg a léc Ursula von der Leyen alatt: már az utódlásról beszélnek + videó

Diplomáciai források szerint a két vezető között fennálló rivalizálás nem új keletű, és mélyebb intézményi ellentéteket tükröz az Európai Bizottság és az uniós külügyi szolgálat között. Több európai parlamenti képviselő is bírálta azt a gyakorlatot, amely szerint a bizottság egyre nagyobb szerepet igyekszik vállalni a külpolitikában, olyan területeken is, amelyek hagyományosan nem tartoztak a hatáskörébe.

Lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben sok külső partner számára sem egyértelmű, ki képviseli az Európai Uniót. Nacho Sánchez Amor uniós tisztviselő szerint több nemzetközi partner egyszerűen nem tudja, kihez kell fordulnia az EU-ban. Úgy fogalmazott: Európa csak akkor tudna valódi geopolitikai szereplővé válni, ha egységesen lépne fel – ennek hiánya viszont gyengítheti a közösség nemzetközi súlyát.

Egyre többet beszélnek az utódlásról

A brüsszeli bizonytalanság közepette a nemzetközi sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg találgatások az esetleges utódlásról. A svéd Marcus Oscarsson szerint már konkrét nevek is felmerültek, akik egy válsághelyzetben vezető szerepet tölthetnének be Európában.

A politikai kommentátor weboldalán kiemeli, hogy az ukrajnai háború és az Oroszországgal fennálló feszültség miatt több európai vezető is figyelmeztetett: a kontinens biztonsága egyre sérülékenyebb, ezért elengedhetetlen a gyors és hatékony koordináció. Hasonló értékelések hangzanak el a NATO részéről is.

Ebben a helyzetben került elő Alexander Stubb neve, akit egyes elemzők lehetséges európai koordinátorként emlegetnek egy esetleges konfliktus idején. A finn közszolgálati média, az Yle alapján Line Rindvig védelmi szakértő úgy fogalmazott: „Ha európai háborús vezetőt kellene választanom, Finnország elnökét választanám.”

A szakértő szerint Finnország az elmúlt időszakban az élvonalba került az ukrajnai háború tapasztalatainak feldolgozásában.

Önök Európa élvonalába tartoznak az ukrajnai tudás hasznosításában

– mondta.