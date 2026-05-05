ÖrményországOroszországEurópai Unió

Az EU Örményországban készül beavatkozásra

Brüsszel szakértői csapatot küld az orosz propaganda és a választási beavatkozás elleni küzdelemre. Az EU vezetői szeretnék, ha a hagyományosan Oroszország érdekszférájába tartozó ország közelebb kerülne a Nyugathoz, azonban ehhez még Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is lehet néhány szava.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 4:00
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az EU befolyásolással küzdene a befolyásolás ellen

Az EU húsz-harminc fős civil szakértői csapatot hoz létre egy kétéves, örményországi misszióra, amelynek célja az orosz kibertámadásokra, az információmanipulációra és beavatkozásra adott válasz javítása, valamint az illegális pénzmozgások elleni küzdelem. A misszió, amelynek létszáma és időtartama is növelhető, várhatóan a június 7-i parlamenti választások után kezdi meg munkáját.

Az EU külügyi szolgálata ettől függetlenül bejelentett egy hibrid gyors reagálású csapatot, amelynek rövid távú célja a külföldi beavatkozás elleni küzdelem a választások előtt.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a múlt hónapban kijelentette: – Az örmények hatalmas dezinformációs kampányokkal és kibertámadásokkal néznek szembe. Amikor az örmények júniusban az urnákhoz járulnak, egyedül nekik kellene dönteniük országuk jövőjéről.

Örményország sokáig Oroszország leghűségesebb szövetségese volt a Kaukázusban, de kiábrándult, miután Moszkva nem küldött katonai segítséget a 2020-as és 2023-as hegyi-karabahi háborúk során. Pasinján márciusban az Európai Parlamentben felszólalva jelezte szándékát az uniós normák átvételére, míg az örmény parlament tavaly elfogadott egy törvényt, amelyben rögzítették az ország szándékát az EU-tagság kérelmének elindításáról. 

Vlagyimir Putyin egyébként már jelezte, hogy az örmény gázszállítások veszélybe kerülhetnek, ha az ország mélyebbre szövi az integrációt az Európai Unióval. Feltehetőleg Moszkva tehát nem fogja harc nélkül feladni a kibertérben vívott befolyásolási háborút. 

Borítókép: Nikol Pasinján örmény miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
