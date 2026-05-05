Megvannak a 2026-os Év Magyar Autója-díj nyertesei

Zsűri kedvencek 2026

A zsűri kedvenceinek járó oklevelet a Dacia Bigster, a Chery Tiggo 7 phev, a Ford Mustang GT Convertible, a Land Rover Defender Trophy Edition és a Subaru Forester érdemelte ki.

A teljes lista a www.evmagyarautoja.hu honlapon tekinthető meg, ahol az egyes autókra leadott pontszámok is nyilvánosak.

Év Autós PR-szakembere 2026 díj

Minden évben a zsűri kiválasztja azt a PR-szakembert, aki egész éves szakmai tevékenységével kimagaslik a mezőnyből, illetve a versenyben nevező importőr, márka képviseletében a leginkább segíti a zsűri munkáját. Idén Bartók Gabriellának (Jaecoo, Omoda) ítélte oda a díjat a zsűri.

A versenyről

Az autós újságírókból álló, független szakmai zsűri (tagjai: Bertalan Gábor, Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter, László Ferenc) dönti el, hogy több kategóriában melyik lesz a magyar autópiacon a legmagyarabb, a legjobb és a legzöldebb autó. Idén a közönségdíjjal együtt tizenöt díjat kaptak a hazai forgalmazók és gyártók. Az egyedi porcelán alkotások Frick-Törzsök Rebeka pécsi formatervező munkái. Az ünnepélyes díjátadót május 29-én a GreenTech 2026 konferencián tartják a szervezők.