A magyar gyártású BMW lett a Világ év autója

A World Car Award kitüntetés 98 autós újságíróból álló, nemzetközi zsűrije 2026-ban két fényes trófeával ismerte el a New York-i Autószalonon a BMW iX3-ast: a 2026-os esztendő legjobb új autójának járó World Car of the Year díjat az összes hajtáslánc-kategória abszolút legjobbjaként érdemelte ki, mialatt a 2026-os év legjobb elektromos modelljét megillető World Electric Vehicle trófeát is elhódította. A BMW iX3 az átfogó tesztvezetések során a teljesítményével és menetdinamikájával, valamint technológiai újításaival győzte meg a szakmai zsűri tagjait. A BMW Group ezzel tizedik és tizenegyedik World Car Award trófeáját nyerte el. Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke ezzel párhuzamosan a 2026-os esztendő legkimagaslóbb autós személyiségét méltató World Car Person of the Year díjat is átvehette.

A World Car Award trófeákat évről évre egy 33 ország 98 autós újságírójából álló, nemzetközi zsűri ítéli oda a legjobb új autóknak. A szakmai zsűri tagjai a megmérettetés versenyzőit átfogó tesztvezetések alapján értékelik, a World Car Award díj szervezői pedig gondosan összegyűjtik és dokumentálják e végső sorrend alapjául szolgáló információkat. A BMW iX3 a World Car of the Year díjért folyó küzdelemben 57, míg a World Electric Vehicle trófeáért zajló versenyben 43 ellenfelét utasította maga mögé.

A World Car Award díjakat évente ítélik oda egy szakértőkből álló, nemzetközi zsűri döntése alapján. A díjat 2003-ban alapították azzal a céllal, hogy évről évre elismerje az autóipar legkiválóbb innovációit és legjobb újdonságait. A szakmai zsűri értékelései világszerte több mint 413 millió olvasó autóvásárlási döntéseit segítik, így a díj az évek során a nemzetközi autóipar egyik legértékesebb elismerésévé érett.

A legjobb új autónak járó World Car of the Year díjért azok a modellek szállhatnak versenybe, amelyeket legalább évi 10 000 darabban gyártanak és árazásuk a főbb piacokon a luxusszintű modellek alatt marad. A 2026-os év legjobb elektromos modelljét megillető World Electric Vehicle trófeáért azon modellek indulhattak, amelyeket legalább évi 5 000 darabban gyártanak és a 2025. január 1. – 2026. március 30. közötti időszakban legalább két kontinens két fő piacán elérhetők voltak (Egyesült Államok, Európa, India, Japán, Kína, Korea, Latin-Amerika). A World Car of the Year díj és a World Electric Vehicle trófea mellett idén további négy World Car Award elismerést osztottak ki.

