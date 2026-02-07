Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

kényszersorozásUkrajnaTCK

Folytatódnak a brutális kényszersorozások Ukrajnában + videó

A 2026-os év sem alakul könnyebben az ukrán lakosság számára. A háború lassan felőrli az ország kapacitásait, és ez az ukrán fegyveres erők állományára is igaz. A kijevi vezetés egy ideje már rászabadította a TCK végrehajtóit a még besorozható ukrán férfiakra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 10:27
Ukrán katona Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Az ilyen akciók során sokszor kényszerítést és erőszakot alkalmaznak célpontjaik ellen – írja az Origo. 

A TCK emberei egy ukrán férfi adatait ellenőrzik
A TCK emberei egy ukrán férfi adatait ellenőrzik (Fotó: AFP)

Az incidensek során az elhurcolásnak ellenálni próbáló ukrán polgárok jutalma a könnyebb testi sértéstől akár a halált okozó bántalmazásig terjedt.

A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.

A fenti videófelvételen szintén elképesztő jelenet került megörökítésre. Poltavában a rendőrök blokkolták egy személyautó útját, a sofőrt kirángatták a jáművéből, át a TCK kisbuszába. Az emberek már az utakon sincsenek biztonságban.

A fenti jelenetsor pedig tökéletesen tükrözi a közhangulatot, amihez a folyamatos TCK terror is nagyarányban hozzájárult. A lakosság most már visszavág, ha látják, hogy Zelenszkij végrehajtói valakit terrorizálnak. A videót fiatalok örökítették meg, miközben egyik bajba jutott polgártársuk segítségére sietnek, hogy kimentsék a toborzók fogságából. A helyzet odáig fajul, hogy az egyik katona fegyverrel fenyegeti az ukrán ellenállókat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.