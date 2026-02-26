Ihatatlan a Küküllő menti települések vize, segítségre van szükségük az ott lakóknak

Adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat a tavaly árvíz által sújtott erdélyi, különösen a Küküllő menti településeken élők megsegítésére – közölte a szervezet csütörtökön. A szeretetszolgálat fúrt kutak létesítésével segítene azokon a településeken, ahol az áradások következtében sóssá vált az ivóvízkészletek jelentős része.

A parajdi sóbánya tragédiája az egész térséget megrázta (Fotó: Veres Nándor/MTI Fotószerkesztőség)

Azt írták: a parajdi sóbánya alsó szintjeire beömlő víz és a bánya bezárása miatt nemcsak a bányászok kerültek kilátástalan helyzetbe, hiszen a sóbányára alapuló egészségturizmus volt az egész környék legfontosabb megélhetési forrása. További következménye az áradásoknak, hogy a folyók vize, a talajvíz és az ivóvízkészletek jelentős része is sóssá vált, ami komoly nehézségeket okoz az érintett településeken.

A sós víz nemcsak az állattartást és a növénytermesztést teszi szinte lehetetlenné, hanem hosszabb távon egészségügyi kockázatot is jelent az ott élőknek. A mindennapi vízhasználat − főzés, mosás, tisztálkodás – is kihívássá vált, sok család számára pedig a megélhetés alapjai kerültek veszélybe.

A szeretetszolgálatot a Küküllői Református Egyházmegye kereste meg azzal, hogy a településeken fúrt kutak telepítésére lenne szükség, jelezve, hogy az árvíz következtében a Küküllő mentén fekvő településeken keserűvé, majd sóssá és ihatatlanná vált a víz.

„A közösségek megoldhatatlan problémával szembesültek: nincs ivóvíz, nincs mivel locsolni, nincs mit adni az állatoknak” − idézték a közleményben Batizán Attilát, a Küküllői Református Egyházmegye esperesét.

A megoldást kutak fúrása jelentené. Önerőből az egyházmegye két településén már létrehozott közösségi kutakat, amelyek több száz ember ivóvízellátására, valamint kisebb gazdaságok működtetésére is elegendő vizet biztosítanak.

A szeretetszolgálat az erdélyiek megsegítésére országos adománygyűjtést hirdet, hogy anyagi támogatást biztosítsanak legalább tíz közösségi kút létrehozásához. Az adománygyűjtés támogatható ezen az oldalon a kampányok fülön belül az Élő víz oldalra kattintva, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 10702019-85008898-51100005-ös bankszámlaszámán keresztül, a közleményben az „Erdély” megjelöléssel.