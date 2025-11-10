Parajdi SóbányaerdélyHargita megyeparajd

Tovább tart a veszélyhelyzet Parajdon

Lejárt a határidő, ezért meghosszabbították a sóbánya elárasztása miatt bevezetett veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon – közölte a Hargita megyei prefektusi hivatal. A rendkívüli állapot december 9-ig marad érvényben, a természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 13:41
Elárasztotta a víz a parajdi sóbányát MTI Fotószerkesztõség Veres Nándor
Újabb harminc nappal meghosszabbította a sóbánya elárasztása miatt május elején bevezetett veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte a Hargita megyei prefektusi hivatal. A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért volt szükség, mivel a korábbi határidő lejárt. Az újabb döntéssel a rendkívüli állapot december 9-ig marad érvényben.

A vízzel elárasztott parajdi sóbánya (Fotó: MTI/Veres Nándor)
A vízzel elárasztott parajdi sóbánya. Fotó: MTI/Veres Nándor

A Hargita megyei településen május 8-án hirdettek veszélyhelyzetet, miután a sóbánya fölött folyó, megáradt Korond-patak vize elkezdett beszivárogni, majd bezúdulni a tárnákba, míg teljesen el nem árasztotta az addig évente turisták százezrei által látogatott székelyföldi létesítményt.

A prefektusi hivatal közölte: a hatóságok az említett időszakban megteszik a szükséges intézkedéseket és elvégzik a munkálatokat a sóbánya és környéke biztonságossá tételéhez. A fejleményekről tájékoztatják a lakosságot és a szomszédos településeket.

A természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.

Emlékezetes, a román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya belső tereit.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

 

Borítókép: A parajdi sóbánya lezárt bejárata (Fotó: MTI/Veres Nándor)

 

