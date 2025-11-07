Gyilkos gáz szivárog a parajdi sóbányából

A parajdi sóbányánál szivárog a gáz. Ezt lehet látni azon a videón, amelyet a Székelyföld Online közösségi oldalára töltöttek fel. A bejegyzés szerint a felvételen metángáz tör a levegőbe. A jelenség aggodalmakat vet fel a térség geológiai stabilitásával kapcsolatban – számolt be róla az Origo.

Metángáz jelenlétére figyeltek fel a parajdi sóbányánál

Fotó: Székelyföld Online/Maszol.ro

– A parajdi diapír – vagyis az a geológiai képződmény, ahol a só a merevebb kőzetrétegek között felfelé nyomul – mellett mindig létezett metánbeszivárgás is. Nem tudni azonban, milyen állapotban vannak ma azok a védőrétegek, amelyeket korábban a bányászok alakítottak ki a metánbetörések kivédésére – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári központjának kerekasztal-beszélgetésén Serfőző Antal hidrogeológus.

A tövisbokrok mellett mindig is jött fel a metán. Ezen a helyen az útépítéssel elnyomták a 3-as és 4-es mélyfúrás csöveit, odafenn pedig a beszakadás vitte el a 2-es mélyfúrást. A metán benn, a bányában jelenleg is bugyborékol, hallható, amikor bejárunk vízvételre

– közölte Kovács J. Szilamér geológus a Facebook-oldalán, és azt is elárulta, egyelőre ott tartanak, hogy megpróbálják meghatározni a gáz összetételét.

Bele lehet halni a metángáz belélegzésébe

A metán nem lép kémiai reakcióba a szervezetben úgy, mint például a szén-monoxid, vagyis a metángáz (CH₄) önmagában nem mérgező, de nagyon veszélyes lehet. Kiszorítja az oxigént a levegőből. Ha zárt térben felgyűlemlik, oxigénhiányt okoz, ami eszméletvesztéshez és fulladáshoz vezethet. Ráadásul erősen robbanásveszélyes: már 5–15 szzalék metánlevegő-koncentráció mellett robbanhat egy szikra hatására.

Tünetei a következők lehetnek:

szédülés

fejfájás

zavartság

ájulás

súlyos esetben halál (fulladás következtében)

Ezért bányákban, földgázvezetékeknél és zárt terekben mindig metánérzékelőt használnak a biztonság érdekében.

A gázszivárgás fontos kérdéseket vet fel

A Maszol.ro újságírója megkereste a parajdi sóbánya igazgatóját és több kérdést is feltett neki a jelenség okaira, valamint a biztonsági intézkedésekre vonatkozóan. A vezető azt mondta, nem nyilatkozhat ezekről.