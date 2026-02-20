Christine Lagarde esetleges távozásáról a találgatásokat a Financial Times szerdai cikke indította el, amely arról számolt be, hogy a bankelnök idő előtt távozhat posztjáról, a 2027 tavaszán esedékes francia elnökválasztást megelőzően. A lap szerint egy korai lemondás lehetőséget adna Emmanuel Macron francia államfőnek arra, hogy még hivatali ideje alatt befolyással legyen az új EKB-elnök kiválasztására, írja az Origo.
Lemond az Európai Központi Bank elnöke?
A jegybankelnök egy belső üzenetben világossá tette: továbbra is teljes mértékben a feladataira koncentrál. Christine Lagarde egy belső üzenetben jelezte, hogy ha mégis a távozás mellett döntene, arról elsőként a döntéshozó testület tagjai értesülnének.
A kérdés túlmutat a személyi ügyeken: a jegybanki függetlenség elve ismét reflektorfénybe került. Az Egyesült Államokban Donald Trump korábban élesen bírálta a Federal Reserve működését, ami sokak szerint veszélyezteti a monetáris politika politikától való függetlenségét. Egy hasonló vita Európában is komoly hullámokat vetne.
Lagarde nem készül a távozásra
A Reuters forrásai szerint Lagarde üzenete azt sugallta: nem kíván azonnal távozni, ugyanakkor véglegesen nem zárta ki a korai lemondás lehetőségét sem. Az EKB szóvivője nem kommentálta az értesüléseket. Több döntéshozó meglepetésének adott hangot amiatt, hogy már most felerősödtek a spekulációk, hiszen a francia elnökválasztásig több mint egy év van hátra, Lagarde mandátuma pedig csak 2027 októberében jár le.
Az EKB igazgatósági tagja, Piero Cipollone egy olasz parlamenti meghallgatáson úgy fogalmazott: semmi nem utal arra, hogy Lagarde távozásra készülne.
Kiemelte, hogy az elnök hosszabb távú projekteken dolgozik, köztük az Európai Unió megtakarítási és beruházási unióján és új likviditási eszközökön.
„Egyáltalán nem úgy viselkedik, mint aki csomagol” – tette hozzá.
Hasonlóan nyilatkozott az EKB alelnöke, Luis de Guindos is, aki szerint Lagarde teljes mértékben a feladatára koncentrál, és „kiváló elnök marad mindaddig, amíg hivatalban van”.
Közben Franciaországban újabb fejlemény borzolta a kedélyeket: a francia jegybank elnöke, Francois Villeroy de Galhau bejelentette távozási szándékát, ami szintén lehetőséget ad Macronnak a kinevezésre. Egyes jegybanki források szerint a lépések mögött az a törekvés állhat, hogy a francia választások kimenetelétől függetlenül szakmailag erős és független vezetők kerüljenek kulcspozíciókba.
A francia jobboldali Nemzeti Tömörülés antidemokratikusnak nevezte a fejleményeket. A közvélemény-kutatások szerint akár Marine Le Pen, akár párttársa, Jordan Bardella is eséllyel indulhat a 2027-es elnökválasztáson.
Elemzők arra figyelmeztetnek: egy esetleges idő előtti lemondás éppen azt a látszatot kelthetné, hogy a jegybanki döntések politikai megfontolások mentén születnek. Pénzügyi szakértők szerint az uniós vezetőknek és az EKB-nak „rendkívüli körültekintéssel” kell eljárniuk, hogy ne sérüljön a központi bank függetlenségének megítélése.
A vita nem csupán személyi kérdés: az euróövezet pénzügyi stabilitása és az intézményi függetlenség hitelessége is tét lehet a következő hónapokban.
Borítókép: Az euró jelképének kivetítése az Európai Központi Bank (EKB) frankfurti székházának homlokzatán (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
