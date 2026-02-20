Lemond az Európai Központi Bank elnöke?

A kérdés túlmutat a személyi ügyeken: a jegybanki függetlenség elve ismét reflektorfénybe került. Az Egyesült Államokban Donald Trump korábban élesen bírálta a Federal Reserve működését, ami sokak szerint veszélyezteti a monetáris politika politikától való függetlenségét. Egy hasonló vita Európában is komoly hullámokat vetne.

Lagarde nem készül a távozásra

A Reuters forrásai szerint Lagarde üzenete azt sugallta: nem kíván azonnal távozni, ugyanakkor véglegesen nem zárta ki a korai lemondás lehetőségét sem. Az EKB szóvivője nem kommentálta az értesüléseket. Több döntéshozó meglepetésének adott hangot amiatt, hogy már most felerősödtek a spekulációk, hiszen a francia elnökválasztásig több mint egy év van hátra, Lagarde mandátuma pedig csak 2027 októberében jár le.

Az EKB igazgatósági tagja, Piero Cipollone egy olasz parlamenti meghallgatáson úgy fogalmazott: semmi nem utal arra, hogy Lagarde távozásra készülne.

Kiemelte, hogy az elnök hosszabb távú projekteken dolgozik, köztük az Európai Unió megtakarítási és beruházási unióján és új likviditási eszközökön.

„Egyáltalán nem úgy viselkedik, mint aki csomagol” – tette hozzá.

Hasonlóan nyilatkozott az EKB alelnöke, Luis de Guindos is, aki szerint Lagarde teljes mértékben a feladatára koncentrál, és „kiváló elnök marad mindaddig, amíg hivatalban van”.