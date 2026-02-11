Fél évezredes Buddha és József Attila kézirata is kalapács alá kerül

A vásár egyik legizgalmasabb darabja kétségtelenül a Moró Antik Galéria standján látható XVI. századi thai kerámia Buddha-szobor. A fél évezredes alkotás nemcsak kora miatt figyelemre méltó: kivételesen jó állapotban maradt fenn. A klasszikus délkelet-ázsiai művészet jegyeit viselő Sákjamuni-ábrázolás különlegessége az épen megmaradt orr – hasonló korú szobrok esetében ez ritkaságszámba megy.

A klasszikus és kortárs alkotások mellett patinás bútorok is helyet kapnak az Art and Antique kiállításon (Fotó: Art and Antique)

Buddha-szobor és más relikviák az Art and Artique kiállításon

A magyar festészet kedvelői sem maradnak élmény nélkül.

Az Erdész Galéria standján lesz látható Rippl-Rónai József Tél. Nyárfa-allée (Téli nyárfasor) című festménye az 1900-as évek elejéről.

A mű egykor a Royal Szálló Rippl-Rónai-kiállításán, majd 1902-ben a Mercur Palotában is szerepelt, így nemcsak esztétikai, hanem művészettörténeti jelentőséggel is bír.

A XX. század második felének két nemzetközileg is elismert magyar származású figurális festője, Csernus Tibor és Sándorfi István eddig nem látott alkotásai a Kálmán Makláry Fine Arts standján tűnnek fel. Két magángyűjtemény anyaga tárul a közönség elé, múzeumi minőségű művekkel.

Az irodalom szerelmeseinek igazi csemegét kínál a Központi Antikvárium: József Attila saját kezű sorait. A költő első szerelmének, Gebe Mártának írt karácsonyi üzenet a Szépség koldusa 1922-es kötetében maradt fenn.

A kézirat nemcsak irodalmi relikvia, hanem személyes dokumentum is, bepillantás egy fiatal költő érzelmi világába.

Az Art and Antique azonban nemcsak festményekről és kéziratokról szól. A klasszikus és kortárs alkotások mellett patinás bútorok és ékszerek is helyet kapnak. A BÁV Art Aukciósház és Galéria standján széles kínálatból válogathatnak az érdeklődők, sőt nyereményjáték is várja a látogatókat: a fődíj egy több mint 600 ezer forint értékű, gyémántköves fehérarany medállal díszített nyakék. Itt személyesen is találkozhatnak Fertőszögi Péterrel, a BÁV Art művészeti igazgatójával, a Kincsvadászok című műsor kereskedőjével.

Az Art and Antique kiállítás évről évre a műgyűjtők és a művészetkedvelők egyik legfontosabb hazai találkozóhelye. Idén a kínálat különösen erős: évszázadokat, kultúrákat és műfajokat összekötő kincsek sorakoznak majd egymás mellett. Ritka alkalom, amikor egyetlen térben fér meg egymás mellett egy reneszánsz kori Buddha, egy századelős magyar mestermű és egy szerelmes költő kézírása.