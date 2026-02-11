art and antiqueBuddha-szoborművészetkiállításkéziratgaléria

Fél évezredes Buddha és József Attila kézirata is kalapács alá kerül

Nem mindennapi műtárgyak érkeznek hamarosan Budapestre: Rippl-Rónai József festménye, József Attila kézzel írt sorai, egy VXI. századi thai Buddha-szobor és eddig nem látott Csernus Tibor-művek is szerepelnek az Art and Antique kiállításon. A több mint ötven galéria és aukciósház részvételével megrendezett esemény február 26. és március 1. között várja a közönséget a Bálnában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 19:30
Forrás: Art and Antique/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vásár egyik legizgalmasabb darabja kétségtelenül a Moró Antik Galéria standján látható XVI. századi thai kerámia Buddha-szobor. A fél évezredes alkotás nemcsak kora miatt figyelemre méltó: kivételesen jó állapotban maradt fenn. A klasszikus délkelet-ázsiai művészet jegyeit viselő Sákjamuni-ábrázolás különlegessége az épen megmaradt orr – hasonló korú szobrok esetében ez ritkaságszámba megy.

Buddha
A klasszikus és kortárs alkotások mellett patinás bútorok is helyet kapnak az Art and Antique kiállításon (Fotó: Art and Antique)

Buddha-szobor és más relikviák az Art and Artique kiállításon

A magyar festészet kedvelői sem maradnak élmény nélkül. 

Az Erdész Galéria standján lesz látható Rippl-Rónai József Tél. Nyárfa-allée (Téli nyárfasor) című festménye az 1900-as évek elejéről. 

A mű egykor a Royal Szálló Rippl-Rónai-kiállításán, majd 1902-ben a Mercur Palotában is szerepelt, így nemcsak esztétikai, hanem művészettörténeti jelentőséggel is bír.

A XX. század második felének két nemzetközileg is elismert magyar származású figurális festője, Csernus Tibor és Sándorfi István eddig nem látott alkotásai a Kálmán Makláry Fine Arts standján tűnnek fel. Két magángyűjtemény anyaga tárul a közönség elé, múzeumi minőségű művekkel.

Az irodalom szerelmeseinek igazi csemegét kínál a Központi Antikvárium: József Attila saját kezű sorait. A költő első szerelmének, Gebe Mártának írt karácsonyi üzenet a Szépség koldusa 1922-es kötetében maradt fenn. 

A kézirat nemcsak irodalmi relikvia, hanem személyes dokumentum is, bepillantás egy fiatal költő érzelmi világába.

Az Art and Antique azonban nemcsak festményekről és kéziratokról szól. A klasszikus és kortárs alkotások mellett patinás bútorok és ékszerek is helyet kapnak. A BÁV Art Aukciósház és Galéria standján széles kínálatból válogathatnak az érdeklődők, sőt nyereményjáték is várja a látogatókat: a fődíj egy több mint 600 ezer forint értékű, gyémántköves fehérarany medállal díszített nyakék. Itt személyesen is találkozhatnak Fertőszögi Péterrel, a BÁV Art művészeti igazgatójával, a Kincsvadászok című műsor kereskedőjével.

Az Art and Antique kiállítás évről évre a műgyűjtők és a művészetkedvelők egyik legfontosabb hazai találkozóhelye. Idén a kínálat különösen erős: évszázadokat, kultúrákat és műfajokat összekötő kincsek sorakoznak majd egymás mellett. Ritka alkalom, amikor egyetlen térben fér meg egymás mellett egy reneszánsz kori Buddha, egy századelős magyar mestermű és egy szerelmes költő kézírása.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu