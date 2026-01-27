Több száz millió forint értékű műkinccsel készül az idei Art and Antique kiállítás és vásár

A szervezők keddi közleménye szerint az ország legnagyobb összművészeti seregszemléjére ötven galéria jelezte részvételét. Az idei Art and Antique kínálatában a festmények és szobrok mellett jelentősebb arányban jelennek meg bútorok, ékszerek, szőnyegek, könyvek és egyéb műtárgyak.

Az idei Art and Antique-on látogatói rekordra számítanak. Forrás: Art and Antique

Az eseményen a legújabb kortárs művek mellett klasszikus festmények is elérhetők lesznek – írták. A vásárban tárlatvezetések és játék is várja az érdeklődőket. A nyereményt a BÁV ART Aukciósház és Galéria ajánlotta fel. A 14 karátos, fehéraranyból készült lánc és briliáns csiszolású gyémánttal díszített medál értéke meghaladja a hatszázezer forintot.

A tájékoztató idézi Tausz Ádám főszervezőt, aki hangsúlyozta: az Art and Antique kiállítás és vásár minden évben átfogó képet nyújt a magyar műkincspiac hazai helyzetéről. Folyamatosan nő az érdeklődés a kiállítók és a publikum körében, ezért 2026-ban látogatói rekordra számítanak. Tausz Ádám szerint a fiatalok ugyanannyira lelkesednek a művészetekért, mint az X generáció tagjai. Ennek megfelelően idén megújult arculattal jelentkeznek, és a kínálat is sokszínűbb lesz.