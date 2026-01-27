Art and Antiquekiállításbálna

Több száz millió forint értékű műkinccsel készül az idei Art and Antique kiállítás és vásár

Idén több kiállítóval és több száz millió forint értékű műkinccsel várja az érdeklődőket február 26. és március 1. között a 8. Art and Antique kiállítás és vásár Budapesten, a Bálnában.

2026. 01. 27. 16:22
Forrás: Art and Antique
A szervezők keddi közleménye szerint az ország legnagyobb összművészeti seregszemléjére ötven galéria jelezte részvételét. Az idei Art and Antique kínálatában a festmények és szobrok mellett jelentősebb arányban jelennek meg bútorok, ékszerek, szőnyegek, könyvek és egyéb műtárgyak. 

Az idei Art and Antique-on látogatói rekordra számítanak. Forrás: Art and Antique

Az eseményen a legújabb kortárs művek mellett klasszikus festmények is elérhetők lesznek – írták. A vásárban tárlatvezetések és játék is várja az érdeklődőket. A nyereményt a BÁV ART Aukciósház és Galéria ajánlotta fel. A 14 karátos, fehéraranyból készült lánc és briliáns csiszolású gyémánttal díszített medál értéke meghaladja a hatszázezer forintot.

A tájékoztató idézi Tausz Ádám főszervezőt, aki hangsúlyozta: az Art and Antique kiállítás és vásár minden évben átfogó képet nyújt a magyar műkincspiac hazai helyzetéről. Folyamatosan nő az érdeklődés a kiállítók és a publikum körében, ezért 2026-ban látogatói rekordra számítanak. Tausz Ádám szerint a fiatalok ugyanannyira lelkesednek a művészetekért, mint az X generáció tagjai. Ennek megfelelően idén megújult arculattal jelentkeznek, és a kínálat is sokszínűbb lesz.

 

