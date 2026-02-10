Mostantól bárki böngészheti Erkel operájának dokumentumait, tízezer oldalnyi forrásanyag vált elérhetővé

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az intézmények keddi budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: az utódok feladata az emlékek ápolása, gondozása, olyan eszközökkel, amelyek a mai kornak is fontosak.

Vincze Máté helyettes államtitkár Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hangsúlyozta: a két kultúrstratégiai intézmény beteljesítheti azt a célját, hogy az olyan kevésbé ismert dokumentumokat is megtalálja, feldolgozza és újra kutathatóvá, használhatóvá tegye, mint amilyen az István király kézirata. Az opera forrásanyagának digitális változata az OSZK Copia elnevezésű tartalomszolgáltatási felületén szabadon hozzáférhető.

A digitalizált anyagban megtalálható a mű autográf partitúrája, a Nemzeti Színház és később az Operaház játszópéldányai, az operához kapcsolódó különálló betétszámok, valamint az ősbemutató dokumentumai is.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója kiemelte, az általa vezett intézményben az elmúlt években nagyszabású digitalizálási projektek zajlottak, ez érinti a tömeges digitalizálást és a legbecsesebb egyedi dokumentumaik digitalizálását is. Elmondta: keresik azokat a projekteket, amelyek a legnagyobb társadalmi hasznosulással járhatnak.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A zenetörténeti projektekben több intézménnyel is együttműködnek, köztük a Haydneum – Magyar Régizenei Központtal és a Zeneakadémiával. Mint hozzátette:

az Operaházzal való együttműködés azt célozza, hogy az OSZK-ban őrzött teljes Erkel-gyűjteményt digitalizálják, és mindenki számára elérhetővé és felhasználhatóvá tegyék.

A digitalizálás menete rendkívül összetett folyamat, amely egy ilyen típusú dokumentumgyűjtemény esetében a tudományos feltárással, a tudományos igényű újrarendezéssel kezdődik.

Több mint 10 ezer oldalas dokumentumegyüttesről van szó, amely nemcsak a néhány száz oldalas partitúrát tartalmazza

– emelte ki, köszönetet mondva a projektben részt vevő csaknem 30 ember munkájáért. Kitért arra, hogy a továbbiakban a Sarolta és a Brankovics György című operákkal fognak foglalkozni, a következő években ezek digitális közzététele is várható.