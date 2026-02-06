operaházkoronázási palástMagyar Nemzeti Múzeum

Különleges ajándékot kapott a Magyar Állami Operaháztól a Magyar Nemzeti Múzeum

A koronázási palást eredeti állapotát idéző, a dalszínház jelmezműhelyeiben készült reprodukciót kapott a Magyar Állami Operaháztól a Magyar Nemzeti Múzeum pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 17:14
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke az átadáson elmondta: a koronázási palástot bemutató teret a legszigorúbb múzeumszakmai elvárások szerint, a mai látogatói elvárásokat és igényeket is figyelembe véve újítják fel. Az Operaháznak köszönhetően azonban a felújítás ideje alatt egy olyan művészi igényű másolatot mutathatnak be a látogatóknak az intézmény rotundájában, amely méltó módon idézi meg az eredeti műtárgy jelentőségét. Felidézte, hogy a Szent István és Gizella nevéhez köthető koronázási palástot 1031-ben a székesfehérvári egyháznak adományozták, majd idővel ez lett a magyar királyok koronázási palástja. 

A koronázási palást hű másolatát a Magyar Állami Operaháztól kapta a Magyar Nemzeti Múzeum
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Nekünk, magyaroknak tehát nemzeti ereklye, sőt a legfontosabb nemzeti ereklye, amelyet közgyűjteményben, múzeumban őrzünk, hiszen a Szent Koronával a látogatók ma már az Országházban találkozhatnak

– fogalmazott Zsigmond Gábor. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója kiemelte: a két nagy múltú nemzeti intézmény együttműködése immár lehetővé teszi, hogy a közönség az eredetihez képest szabadabban bemutatható, mozgatható és múzeumpedagógiai célokra is használható példányon keresztül ismerkedjen meg a koronázási palást történetével. Hozzátette: az alkotás Szent István megkoronázásának és az államalapítás 1025. évfordulójának alkalmából készült az Operaház megemlékezéssorozatának részeként. A cél az volt, hogy látványában megidézze, miként nézhetett ki a csaknem ezeréves koronázási palást eredeti formájában, elkészültekor.

 

A Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott reprodukció tehát nem az ereklye mai, patinás állapotát, hanem feltételezett eredeti megjelenését idézi meg 

– mutatott rá Ókovács Szilveszter, hozzátéve, hogy a palást „demonstrációs példányából” több is készül, mert több várost és intézményt is szeretnének vele megajándékozni. A dalszínház tájékoztatása szerint a palást másolata már megérkezett az Országházba és Székesfehérvárra, a közeljövőben pedig Veszprém városát és a Szent István-bazilikát is megajándékozzák egy-egy alkotással.

 

A palást reprodukciójához az előkészítő munkákat Weigand Lívia, az Operaház jelmezkészítési osztályvezető-helyettese vezette, a szakmai munkát a Magyar Nemzeti Múzeum részéről Kollár Csilla művészettörténész-főmuzeológus segítette. 

A díszítő motívumokat nyomtatással vitték fel az anyagra, majd kézi festéssel alakították ki az eredeti színeket. A palást három részből áll, kibélelték, és egy gyöngyökkel díszített gallér is készült hozzá. Az elkészítés csaknem 60 munkaórát vett igénybe, a tárolót az Operaház szcenikai műhelyei készítették.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu