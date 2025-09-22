Svédország elbukott, nem tud mit kezdeni a bűnbandákkal

Jenny Rogneby svéd írónő véleménycikkben támadta a múlt héten tett javaslatot. Svédországban már a büntethetőségi korhatár leszállításáról beszélnek a folyamatosan emelkedő számú fiatalkorú elkövető miatt.

Svédországban egyre nagyobb probléma a fiatalkorú bűnelkövetők kezelése

Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

Az írónő cikkében kiemelte, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel, miután véleménye szerint az szembemegy minden jelenleg hatályos nemzetközi gyermekvédelmi normával. Emellett pedig kiemelte a fiatalkorúak sebezhetőségét. Véleménye szerint egy 13 éves gyermek még formálható, ennek megfelelően azonban a korai találkozás a bíróságokkal megszilárdíthatja a bűnözői identitást.

Ezzel azonban Rogneby tulajdonképpen elismerte, hogy Svédországban valóban problémát jelentenek a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények.

A valaha a jóléti államok között emlegetett ország ma oda jutott, hogy Európában itt a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya és itt a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora. Svédország városainak külvárosi területei ma már jórészt „különösen veszélyeztetett területeknek” minősülnek. Ezek olyan tiltott zónák, ahol a helyi klánok uralkodnak. Ide még a mentők és az orvosok sem mernek belépni golyóálló mellény és rendőri kíséret nélkül.

Emellett azonban a társadalmi hatások mellett a politikai hatásokkal is számolni kell. A muszlim országokból érkező migránsok beáramlása olyan helyzethez vezethet, hogy Svédország már a 2026-os választásokon radikális iszlamista pártot, a Nyanst is beválaszthatja a parlamentbe.

Orbán Viktor szerint Svédországban ma káosz uralkodik

A probléma gyökere természetesen a bevándorlás és az illegális migráció nem megfelelő kezelése. A svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabb lányokat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak.