SvédországbűnözésOrbán Viktor

Svédország elbukott, nem tud mit kezdeni a bűnbandákkal

A migráció okozta bűnözési hullám már a politikusokat is cselekvésre sarkallja. Svédországban a jobboldali pártok már a büntethetőségi korhatár leszállításának szükségességéről beszélnek, azonban sokan ellenzik a javaslatot. A svéd kormányfő tagadja a bajt, de az szemmel látható mindenki számára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 21:00
Svéd rendőr (Fotó: AFP)
Svéd rendőr (Fotó: AFP)
Jenny Rogneby svéd írónő véleménycikkben támadta a múlt héten tett javaslatot. Svédországban már a büntethetőségi korhatár leszállításáról beszélnek a folyamatosan emelkedő számú fiatalkorú elkövető miatt. 

Svédországban egyre nagyobb probléma a fiatalkorú bűnelkövetők kezelése
Svédországban egyre nagyobb probléma a fiatalkorú bűnelkövetők kezelése  
Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

Az írónő cikkében kiemelte, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel, miután véleménye szerint az szembemegy minden jelenleg hatályos nemzetközi gyermekvédelmi normával. Emellett pedig kiemelte a fiatalkorúak sebezhetőségét. Véleménye szerint egy 13 éves gyermek még formálható, ennek megfelelően azonban a korai találkozás a bíróságokkal megszilárdíthatja a bűnözői identitást. 

Ezzel azonban Rogneby tulajdonképpen elismerte, hogy Svédországban valóban problémát jelentenek a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények. 

A valaha a jóléti államok között emlegetett ország ma oda jutott, hogy Európában itt a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya és itt a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora. Svédország városainak külvárosi területei ma már jórészt „különösen veszélyeztetett területeknek” minősülnek. Ezek olyan tiltott zónák, ahol a helyi klánok uralkodnak. Ide még a mentők és az orvosok sem mernek belépni golyóálló mellény és rendőri kíséret nélkül. 

Emellett azonban a társadalmi hatások mellett a politikai hatásokkal is számolni kell. A muszlim országokból érkező migránsok beáramlása olyan helyzethez vezethet, hogy Svédország már a 2026-os választásokon radikális iszlamista pártot, a Nyanst is beválaszthatja a parlamentbe.

Orbán Viktor szerint Svédországban ma káosz uralkodik

A probléma gyökere természetesen a bevándorlás és az illegális migráció nem megfelelő kezelése. A svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabb lányokat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. A jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak.  

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között komoly szóváltás is kialakult a téma kapcsán. 

A svéd miniszterelnök azután támadt neki Orbánnak, hogy a magyar miniszterelnök idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról. Kristersson szerint azonban ezek a kijelentések hazugságok. A miniszterelnök egyébként reagált svéd kollégája bejegyzésére. 

A svéd kormány kioktat minket a jogállamiságról. Mindeközben a Die Welt cikke szerint bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak ki gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem ítéli el őket. Egy ország, amely egykor a rendjéről és a biztonságáról volt ismert, most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszorító. A svéd nép jobbat érdemel!

– írta korábban Orbán Viktor a közösségi oldalán. 

A miniszterelnök bejegyzését egyébként Elon Musk is megosztotta. Az amerikai milliárdos szerint valóban érdemes feltenni a kérdést, hogy mely szervezetek felelősek a migrációért és kik finanszírozzák őket. 

Borítókép: Svéd rendőr (Fotó: AFP)

