Migránserőszak Európában: Olaszországban a helyiek már félnek az utcára menni

A jelenetek fényes nappal, forgalmas városrészekben zajlottak, a résztvevők pedig késekkel, botokkal és üvegekkel támadtak egymásra, miközben a járókelők próbáltak menedéket keresni.

In Naples, in broad daylight, clashes broke out between Africans and North Africans armed with knives, clubs, and glass bottles. Italian residents declared, "We're afraid to leave our homes." The situation is similar in other Italian cities. Thank you, Meloni, for keeping them… pic.twitter.com/dTKqpCSVn4 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 11, 2026

A helyi lakosok szerint a közbiztonsági helyzet drámaian romlott az elmúlt években. Többen arról beszéltek az olasz sajtónak, hogy – különösen az esti órákban – már félnek elhagyni otthonukat, mert egyre gyakoribbak az utcai konfliktusok és az erőszakos incidensek.

Az olasz sajtóban megjelent elemzések szerint a háttérben migránscsoportok közötti területi és bűnözői ellentétek húzódhatnak meg. A hatóságok ugyan több razziát is végrehajtottak az érintett városrészekben, a helyiek szerint azonban a problémák továbbra is mindennaposak. Mindeközben egyre több olasz választó bírálja Giorgia Meloni kormányát. A kritikusok szerint a kabinetnek nem sikerült érdemben kezelnie az illegális bevándorlás következményeit, noha a jobboldali kormány korábban szigorú migrációs politikát és határozott fellépést ígért.

A jelenség ráadásul nem korlátozódik Nápolyra. Olaszország és Európa több nagyvárosában is emelkedett az utcai erőszakos cselekmények és a migrációval összefüggésbe hozott bűncselekmények száma.

Muslims en Suecia 🇸🇪 se Rebelan con la Policía 👮.

El país antaño más seguro del mundo 🌍 tiene actualmente un 20% de población extranjera y ha pasado a ser uno de los menos Seguros.

De 10 millones habitantes, 2 son importados y descendientes.🤨🇪🇸🤨🇪🇸 pic.twitter.com/OIdRl1lj7M — Víctor Sanchez Fortun (@Motard8559) May 11, 2026

24 hours, 5 knife-attacks. Not the kinda news you want to hear about a wonderful city like Barcelona.



Under the new EU migration pact, illegal immigrants will be redistributed all around Europe.



The socialist government in Spain is naturalizing 500 thousand illegals.



A… pic.twitter.com/LBLBgUBYE1 — András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) May 4, 2026

Európa nem biztonságos a migránsok miatt

Nyugat-Európát manapság már nem a jólét és rend képével azonosítják az emberek. Az egyre növekvő migrációs nyomás és betelepítés eredményeképp a bűnözés és rendzavarás mindennapos problémává vált az öreg kontinens nyugati városaiban. A lakosság félelemben él, sok helyen alig mernek már utcára lépni a bűnözők miatt.

Svédországban nemrégiben egy 28 éves eritreai bevándorló, Ahmed Mohammed Omar Salim ellen indult büntetőeljárás, miután az utcán válogatás nélkül három emberre – köztük egy idős nőre – támadt rá.

🇸🇪❕ "Sometimes I get sick when I walk next to people, and something comes into my head and I can’t control myself."



That was the explanation given by an Eritrean migrant to a Swedish court after he was charged with three separate, unprovoked street attacks in Eskilstuna.



His… pic.twitter.com/9XEjEFsjHa — Remix News & Views (@RMXnews) January 13, 2026

A férfi a rendőrségen azt állította, időnként kontrollálhatatlan késztetései támadnak arra, hogy másokat bántson. Az ügyészség szerint a támadásokat bármiféle provokáció nélkül követte el.

Olaszországban mindössze öt év börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy migránst, aki megerőszakolt és teherbe ejtett egy tízéves kislányt. Az ügy komoly közéleti vitát indított el, többen aránytalanul kevésnek tartják a kiszabott büntetést. Közben Németországban is egyre nagyobb aggodalmat keltenek a migrációval összefüggésbe hozott erőszakos bűncselekmények.

A legutóbbi incidens során egy migráns férfi támadt rá két alkalmazottra egy MediaMarkt üzletben, Ulmban. Az egyik sérült életveszélyes állapotba került, míg társa könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az ügyek ügy ismét az európai migrációs válságra irányították a figyelmet, valamint arra a nyomásra, amely a mediterrán országokra nehezedik az illegális bevándorlás miatt.