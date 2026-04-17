Kiakadtak a tiszások, hogy Rubovszky Rita neve felmerült Magyar Péter oktatásiminiszter-jelöltjeként

Már az első személyi döntés után frakciókra szakadt a Tisza Párt tábora. Magyar Péter és Rubovszky Rita is hallgat az ügyben.

Gábor Márton
2026. 04. 17. 11:35
Rubovszky Rita Balogh Zoltán / MTI
Több, hangosan rendszerváltást követő tiszás közéleti szereplő is rendkívül negatívan nyilatkozott arról, hogy Rubovszky Rita lehet a párt oktatásiminiszter-jelöltje. A sort Mérő Vera, a Tisza Párt elkötelezett támogatója kezdte, aki egy részletet osztott meg Rubovszky Rita interjújából, amit a Mandinernek adott még 2020-ban. Ebben a hazai cigányság szegregációjáról Rubovszky Rita azt állította:

Arcpirító, amit az európai média a hazai cigányok szegregációjáról ír. Én nem tudok még egy olyan országot, ahol olyan mérhetetlenül sok kezdeményezés lenne egy-egy térség, a népesség egy részének felemelésére, mint nálunk, s ebből egyházmegyés és szerzetesi iskolák is rendesen kiveszik a részüket.

Ezt követően Pankotai Lili jelezte felháborodását, aki azt állította:

Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy világi intézmény – azon belül is az Oktatási Minisztérium – élére olyan, egyházi kötődésből jövő embert nevezzenek ki, amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből.

A bejelentést kifogásolta a szintén elkötelezett tiszás pedagógus, Palya Tamás, akit korábban kirúgtak a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. Palya a Facebook-oldalán kiemelte:

Azt írtam, hogy a Tiszára szavazok, így is lett, de ha nem tetszik valami, azt rögtön szóvá teszem. Sajnos már el is jött ez a pillanat.

A pedagógus ezt követően azt állította, több kollégája is arról számolt be, hogy Rubovszky egy narcisztikus, zsarnok, autokrata, képmutató, vaskalapos személy. 

Molnár Áron pedig azt sérelmezte, hogy szerinte Rubovszky asszisztált egy lejárató kampányhoz, amely ellene és egy Nényei Pál nevű, a Ciszterci Gimnáziumban tanító pedagógus ellen zajlott, mert elhívták a színész-aktivistát egy beszélgetésre. 

A tiszás szavazók is lázadnak

Az, hogy Rubovszky Rita neve felmerült miniszterjelöltként, a Tisza Párt támogatóinál is kiverte a biztosítékot. A különböző, a pártot támogató oldalakból és csoportokból ugyanis folyamatosan érkeznek a negatív bejegyzések. 

Az egyik bejegyzés például súlyos vádakat is megfogalmaz a leendő oktatási miniszterrel szemben. A Magyar Péter támogatóit tömörítő csoportban közzétett írás súlyosan kritizálta Rubovszky Rita vezetési stílusát és a hozzáállását a gyermekekhez. 

Mások pedig egyszerűen fideszesnek bélyegezték, illetve azt állították, katasztrofális lenne a kinevezése a magyar oktatásra nézve. 

Mint ismert, a Telex információi szerint a Tisza Párt már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. A lap telefonon kereste meg az érintettet, aki megkerülte a választ, mondván, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kívánja kommentálni a hírt.

A parlamenti alakuló ülés előkészítéséről szóló egyeztetések megkezdése előtt Magyar Péter úgy fogalmazott: – Látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten, de valódi információt tőlünk fogtok kapni, és szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó. Közölte: az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, és még nem született végleges döntés.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
