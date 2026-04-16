Rubovszky Ritát kérték fel a Tisza oktatási miniszterének

A Telex információi szerint a Tisza Párt már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. A lap telefonon kereste meg az érintettet, aki megkerülte a választ, mondván, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kívánja kommentálni a hírt.

Rubovszky Rita a Mindszenty-emlékéremmel (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Rubovszky Rita a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, vagyis annak az intézménynek a vezetője, amely a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait látja el. Emellett 2025 szeptembere óta

a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki tisztségét is ő tölti be.

Szakmai pályája a szegedi József Attila Tudományegyetemen indult, ahol 1988-ban szerzett magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi diplomát, majd ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait.

A pedagógus az Index cikke szerint tanári éveit hat éven át a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában töltötte, emellett egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak.

Nemzetközi tapasztalatot is szerzett: tizenkét éven keresztül

alelnökként dolgozott a Katolikus Tanárok Európai Egyesületében, és távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

Neve idehaza elsősorban a katolikus oktatás közéletében vált ismertté. Rubovszky Rita korábban tizenkét éven át vezette a Patrona Hungariae Gimnáziumot, ebből a pozíciójából 2023-ban botrány kíséretében mozdították el. Jelenlegi megbízatásához akkor jutott, amikor a ciszterci iskolák fenntartói rendszerét átszervezték.

A Tisza programjában radikális oktatási reformokat ígér. A Klebelsberg Központot jelenlegi formájában megszüntetnék, és önálló oktatási minisztériumot hoznának létre, ennek vezetésére kérhették fel Rubovszky Ritát.