Rubovszky Ritát kérték fel a Tisza oktatási miniszterének

Lapértesülés szerint egy katolikus iskolai főhatóság vezetőjét kérte fel a Tisza Párt, hogy a kormányalakításkor átvegye az oktatási tárca irányítását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 14:21
Rubovszky Rita Balogh Zoltán / MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Telex információi szerint a Tisza Párt már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. A lap telefonon kereste meg az érintettet, aki megkerülte a választ, mondván, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kívánja kommentálni a hírt.

Rubovszky Rita a Mindszenty-emlékéremmel (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Rubovszky Rita a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, vagyis annak az intézménynek a vezetője, amely a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait látja el. Emellett 2025 szeptembere óta

a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki tisztségét is ő tölti be.

Szakmai pályája a szegedi József Attila Tudományegyetemen indult, ahol 1988-ban szerzett magyar–francia összehasonlító irodalomtudományi diplomát, majd ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait.

A pedagógus az Index cikke szerint tanári éveit hat éven át a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában töltötte, emellett egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak.

Nemzetközi tapasztalatot is szerzett: tizenkét éven keresztül

alelnökként dolgozott a Katolikus Tanárok Európai Egyesületében, és távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

Neve idehaza elsősorban a katolikus oktatás közéletében vált ismertté. Rubovszky Rita korábban tizenkét éven át vezette a Patrona Hungariae Gimnáziumot, ebből a pozíciójából 2023-ban botrány kíséretében mozdították el. Jelenlegi megbízatásához akkor jutott, amikor a ciszterci iskolák fenntartói rendszerét átszervezték.

A Tisza programjában radikális oktatási reformokat ígér. A Klebelsberg Központot jelenlegi formájában megszüntetnék, és önálló oktatási minisztériumot hoznának létre, ennek vezetésére kérhették fel Rubovszky Ritát.

Borítókép: Rubovszky Rita (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
