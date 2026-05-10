Tíz százalékkal nőttek az újautó-eladások 2026 első négy hónapjában

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete értékelést adott ki a piac alakulásáról.

2026. 05. 14. 17:40
Forrás: Toyota
Személyautók

2026 első négy hónapjában a személyautók regisztrációja továbbra is növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest. Áprilisban 11 832 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 9,7 százalékos bővülést jelentett éves összevetésben, míg a kivonások utáni nettó piacváltozás 11,4 százalék volt. A január–áprilisi időszakban összesen 48 291 új személyautó került forgalomba Magyarországon. A piac tehát továbbra is stabil növekedési pályán mozog, még a visszafogottabb gazdasági környezet ellenére is.

A kategóriák között továbbra is a SUV modellek dominálnak. Az első négy hónap alapján a C-SUV szegmens vezeti a piacot 14 606 darabos forgalomba helyezéssel és 30,25 százalékos részesedéssel, amelyet a B-SUV kategória követ 11 516 darabbal és 23,85 százalékos piaci aránnyal. Harmadik helyen az alsó középkategória (C szegmens) áll 6016 darabbal és 12,46 százalékos részesedéssel, míg a D-SUV modellek 10,95 százalékot képviselnek. Az ötödik legnépszerűbb kategória a kisautóké (B szegmens) lett 5,53 százalékos piaci részesedéssel. A piac szerkezete alapján továbbra is a magasabb építésű modellek iránt mutatkozik a legerősebb kereslet, mint amilyen például a nyitóképen látható Toyota Yaris Cross.

A villanyautók szegmensében továbbra is kiemelkedő növekedés tapasztalható. Áprilisban 1420 tisztán elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 101,7 százalékos emelkedést jelentett az előző év azonos hónapjához képest. A kumulált adatok alapján az első négy hónapban összesen 4618 elektromos személyautó került forgalomba, ami 48,4 százalékos növekedést jelent. A bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flottavásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll.

A plug-in hibridek piaca szintén jelentős erősödést mutatott. Áprilisban 994 plug-in hibrid személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 74,1 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben, míg a kumulált növekedés elérte a 95,6 százalékot. Az első négy hónap során összesen 3403 plug-in hibrid személyautó került forgalomba Magyarországon. A plug-in hibridek továbbra is fontos szerepet töltenek be az alternatív hajtású járművek piacán, különösen azok körében, akik az elektromos közlekedés előnyeit a hagyományos hajtás rugalmasságával kívánják ötvözni.

Kishaszonjárművek

2026 első négy hónapjában a kishaszonjárművek piaca mérsékelt csökkenést mutatott. A január–áprilisi időszakban összesen 7285 új kishaszonjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon.
 

A szegmens teljesítményét továbbra is elsősorban a vállalati és flottavásárlások határozzák meg, miközben a gazdasági környezet és a beruházási döntések óvatossága mérsékeltebb növekedési ütemet eredményezett. A piacot ugyanakkor továbbra is stabilan támogatják az e-kereskedelemhez, logisztikához és városi áruszállításhoz kapcsolódó keresleti igények.

Motorkerékpárok

A motorkerékpárok piaca hosszú ideje tartó pozitív trend után tovább folytatta a növekedést, ráadásul kifejezetten magas arányban, 48,7 százalékkal több motorkerékpárt helyeztek forgalomba 2026-ban az első 4 hónapban, mint 2025 első négy hónapjában. 

Használt autók

Ami a használt autókat illeti, jelentősen növekedett a személyautók regisztrációja, méghozzá 18,8 százalékkal. Bár az utóbbi években a piac beállt arra a pozitív trendre, mely szerint az új autók száma a magasabb, mint a használt autóké, áprilisig a használtautók regisztrációja, ha minimális mértékben is, de túlszárnyalta az új autókét. 

Előrejelzés

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete minden évben elkészíti becslését a következő év várható forgalomba helyezési adatairól. 2026-re egyesületünk a piac idei teljesítményével megegyező eredményre számít a gépjármű-kategóriák döntő többségében. 2-5 százalékos növekedést prognosztizál az egyesület 2026-ra a motorkerékpárok piacán.

