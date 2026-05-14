Rossz hírt kaptak a használt autót keresők

Egy év alatt 120 ezer forinttal emelkedett az átlagos kínálati ár, és egyre kevesebb a 2,5 millió forintnál olcsóbb kocsi.

2026. 05. 14. 11:19
Forrás: Das Weltauto
A statisztika szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor, a futásteljesítmény és az állapot. A benzines modellek évente átlagosan 6,9 százalékot, a dízelek 7,7 százalékot veszítenek az értékükből, míg az elektromos autók esetében ez az arány 8,1 százalék. Minden további ezer megtett kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti az autók árát. 

A legnagyobb hirdetésszámmal a Volkswagen rendelkezett, amelyet a BMW és a Ford követett. Az első ötben az Opel és a Mercedes-Benz is stabilan őrizte pozícióját, míg a Toyota, a Skoda, a Renault és a Kia továbbra is a legnépszerűbb márkák közé tartozott. A hónap során a top 10-es sorrendben nem történt változás. A legnépszerűbb márkák átlagéletkora tovább csökkent: a Kia maradt a legfiatalabb kínálattal rendelkező márka 9,1 éves átlagéletkorral, míg az Opel, a Renault és a Volkswagen modelljei továbbra is a legidősebbek közé tartoznak.

 

A legnépszerűbb tíz modell között továbbra is az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,49 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift maradt a legolcsóbb 1,86 millió forintos átlagértékkel. A Kia Ceed volt a legfiatalabb modell 9,1 éves átlagéletkorral, míg a Suzuki Swift továbbra is a legidősebb modellek közé tartozik közel a 17,6 éves átlaggal. Utóbbi produkálta a legnagyobb áremelkedést is: az átlagára egy év alatt 25,7 százalékkal nőtt. A top 10-es modellek mindegyikének átlagéletkora csökkent, a legnagyobb mértékben a Toyota Yaris fiatalodott, 18,3 százalékkal. 

