Ők nyerhetik az Oscar-díjakat, magyar alkotó is esélyes

Bár ezek a kvóták megosztóak politikai frontvonalon, sőt még világnézettől függetlenül is, azt nem lehet állítani, hogy teljesíthetetlenek lennének. Nem sok hiányérzetünk lehet ugyanis a legjobb filmre jelölt alkotásokat látva, a 2023-as év csúcsteljesítményei eljutottak az esélyesek közé. A győztesnek az Oppenheimert jósolják, ami kétségtelenül megérdemelné a díjat, a szakma, a kritika és a nagyközönség egyaránt nagyra értékeli, a céhek díjait is elhozta, és közel egymilliárd dolláros bevételnél jár. Annak ellenére győzhet, hogy nem az őszi-téli díjszezonban mutatták be, hanem nyáron, bár a legutóbbi két nyertes ugyanilyen valószínűtlen időpontban debütált (CODA, Minden, mindenhol, mindenkor), a premier dátuma tehát nem perdöntő. Nem is egy díjat jósolnak az ambiciózus életrajzi filmnek: a fontosabb kategóriákban Christopher Nolan rendező, Cillian Murphy főszereplő és Robert Downey Jr. mellékszereplő mind az első szobrukat várhatják, megérdemelten. A főbb díjak közül egyedül a legjobb színésznőnek járó ígérkezik szorosnak a kiváló Scorsese-film, a Megfojtott virágok hősnője, Lily Gladstone és a szintén jól sikerült Szegény párák Emma Stone-ja között, míg a mellékszereplőit Da’Vine Joy Randolph nyerheti a szívmelengető Téli szünetért. Az eredeti forgatókönyv díját A zuhanás anatómiája című cannes-i győztes, a legjobb nemzetközi filmnek járó elismerést pedig az Érdekvédelmi terület című holokausztfilm viheti el, utóbbit a Saul fia is megihlette.

Ami a magyar sikereket illeti: Mihalek Zsuzsa berendező Oscar-jelölést kapott a legjobb látványterv kategóriában a hazánkban forgatott Szegény párák stábjából.

Bár ebben a kategóriában szoros lehet a verseny, van esély a díjra is.

Borítókép: Cilliam Murphy mint Oppenheimer (Fotó: AFP)