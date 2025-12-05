Gyanús körülmények között meghalt egy rab a veszprémi börtönben, a rendőrségi vizsgálat indult

Sajtóértesülések szerint a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben történt sérülés nyomán a napokban elhunyt az egyik fogvatartott. Bár a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a haláleset pontos idejét és okát egyelőre nem részletezte, a szigorú belső protokollnak megfelelően azonnal megkezdődött a belső vizsgálat a börtönben – írta az Origo.
Azonnal vizsgálat indult a börtönben
A törvényi előírásoknak megfelelően a külső hatóságok is bekapcsolódtak az eset tisztázásába: a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket, hogy kizárható legyen az idegenkezűség gyanúja.
Az orvosi vizsgálatok szerint
a rab halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta.
A BV tájékoztatása szerint az eset nem befolyásolja az intézmény rendjét, a napi működés zavartalanul folyik tovább a börtönben.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság
halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.
A rendelkezésre álló adatok szerint bűncselekmény gyanújára okot adó körülmény nem merült fel.
