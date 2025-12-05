raborvosszakértőintézményhalálesetbörtönveszprém

Gyanús körülmények között meghalt egy rab a veszprémi börtönben, a rendőrségi vizsgálat indult

A Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben egy elítélt súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítását követően meghalt. Az ügyben az illetékes hatóságok azonnali vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek teljes körű tisztázására.

2025. 12. 05. 18:56
Haláleset történt a Veszprémi Börtönben, az ügyben azonnali vizsgálat indult Veol.hu
Sajtóértesülések szerint a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben történt sérülés nyomán a napokban elhunyt az egyik fogvatartott. Bár a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a haláleset pontos idejét és okát egyelőre nem részletezte, a szigorú belső protokollnak megfelelően azonnal megkezdődött a belső vizsgálat a börtönben – írta az Origo.

Azonnal vizsgálat indult a börtönben – képünk illusztráció (Fotó: Molcsányi Máté)

 

Azonnal vizsgálat indult a börtönben

A törvényi előírásoknak megfelelően a külső hatóságok is bekapcsolódtak az eset tisztázásába: a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket, hogy kizárható legyen az idegenkezűség gyanúja.

Az orvosi vizsgálatok szerint

a rab halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta.

A BV tájékoztatása szerint az eset nem befolyásolja az intézmény rendjét, a napi működés zavartalanul folyik tovább a börtönben.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

A rendelkezésre álló adatok szerint bűncselekmény gyanújára okot adó körülmény nem merült fel.

Borítókép: Haláleset történt a veszprémi börtönben (Fotó: Veol)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
