Gyanús körülmények között meghalt egy rab a veszprémi börtönben, a rendőrségi vizsgálat indult

Sajtóértesülések szerint a Veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben történt sérülés nyomán a napokban elhunyt az egyik fogvatartott. Bár a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a haláleset pontos idejét és okát egyelőre nem részletezte, a szigorú belső protokollnak megfelelően azonnal megkezdődött a belső vizsgálat a börtönben – írta az Origo.

Azonnal vizsgálat indult a börtönben – képünk illusztráció (Fotó: Molcsányi Máté)

A törvényi előírásoknak megfelelően a külső hatóságok is bekapcsolódtak az eset tisztázásába: a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket, hogy kizárható legyen az idegenkezűség gyanúja.

Az orvosi vizsgálatok szerint

a rab halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta.

A BV tájékoztatása szerint az eset nem befolyásolja az intézmény rendjét, a napi működés zavartalanul folyik tovább a börtönben.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

A rendelkezésre álló adatok szerint bűncselekmény gyanújára okot adó körülmény nem merült fel.