Felnőtt korhatáros road movie-n keresztül a XIX. századi Európán

Ahogy Bella értelme szép lassan nyiladozni kezd, a Szegény párák egy szülő és gyermeke közti családi drámából meglepően gyorsan vált egyfajta road movie irányába: Godwin elnyomja apai érzelmeit és szabadon engedi Bellát a tudomány nevében. A nő egy bonviván, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) oldalán járja be a XIX. századi Európát, beteljesíti a felnőtté válását a szexualitás (avagy a dühös ugrabugra) felfedezésével, az élet örömeinek és borzalmainak megtapasztalásával (leginkább egy bordélyház prostituáltjaként), majd végül a teljes önállósulással és múltjának, előző életének felderítésével. Habár a Szegény páráknak nincs igazán konkrét mondanivalója, a társadalmi konvenciókra fittyet hányó, a szégyent hírből sem ismerő hősnő szemén keresztül mégis segít rácsodálkozni a világ szépségeire és mindarra, ami meggátol minket az élet élvezetében. A filmnek viszont sajnos nem mindig válik előnyére fésületlensége, például a befejezésében egy durva poén helyett adta volna magát egy optimista happy end is, amivel bezárult volna a kör teremtő és teremtménye között. De azért összességében remek filmnek drukkolhatunk majd az Oscar-gálán, és sok szerencsére nincs is szüksége a díjesőhöz.

Borítókép: Emma Stone a filmben (Fotó: AFP)